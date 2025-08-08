ПерерывЛинкольн — НоаОнлайн
    «Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция
    Каса Пия — Спортинг Лиссабон. Ставка (к. 1.86) и прогноз на чемпионат Португалии 8 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Каса Пия» — «Спортинг» Лиссабон
    Франсишку Тринкао — звезда «Спортинга»
    8 августа в первом туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Каса Пиа» и «Спортинг» Лиссабон. Начало встречи — 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Каса Пия» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Каса Пиа»

    Турнирное положение: в минувшем сезоне «Каса Пиа» финишировала на 9-м месте в чемпионате Португалии с 45 очками.

    Последние матчи: в товарищеском матче перед стартом сезона «Каса Пиа» обыграла «Альверку» со счетом 3:2.

    Ранее была ничья с «Бенфикой-В» (1:1) и с «Портимоненсе» (0:0).

  • Долгожданная «девятка» для «Арсенала» и супер-сделка «Ливерпуля»: топ-10 трансферов в АПЛ
  • На бумаге эти сделки выглядят почти идеально
  • 01/08/2025

    • Не сыграют: травмированы — Кики (з), Мендес (н).

    Состояние команды: «Каса Пиа» продолжает возглавлять второй сезон подряд один самых талантливых специалистов страны 33-летний Жоау Перейра, для которого это уже третий клуб в карьере. Летом команду покинул лучший центральный защитник Рубен Клюйверт, а пополнили не самые известные футболисты, в основном в качестве свободных агентов.

    «Спортинг» Лиссабон

    Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон в прошлом году завоевал золотые медали чемпионата Португалии, набрав 82 очка.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: команда неудачно начала сезон, уступив в Суперкубке Португалии «Бенфике» со счетом 0:1. «Спортинг» владел преимуществом в этой встрече, но пропустил единственный мяч в начале второго тайма.

    До этого были победы над «Вильярреалом» (1:0) и «Сандерлендом» (1:0) в товарищеских играх.

    Не сыграют: травмированы — Даниэль Браганса (з), Нуну Сантуш (н).

    Состояние команды: за летнее межсезонье состав «Спортинга» ослаб. Команду покинули лучший бомбардир Дьекереш, опорник Эссуго и очень умный хавбек Маркус Эдвардс. В атаку вместо шведского голеадора был приобретен Луис Суарес (испанец), а в опорную зону — грузин Кочорашвили, также пришел Мангаш из «Спартака», но это такое усиление.

    Статистика для ставок

    • Обе встречи в прошлом сезоне завершились победами «Спортинга» (2:0, 3:1)

    • В позапрошлом сезоне также сильнее были лиссабонцы (2:1, 8:0)

    • Годом ранее также успех был за «Спортингом» (3:1, 4:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Каса Пиа» дают 9,30, а на «Спортинг» — 1,33, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,16, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

    Прогноз: «Каса Пиа» способна выстоять на своем поле и крупно не проиграть. Команда почти никого не потеряла в межсезонье, в прошлом сезоне выглядела очень прилично и довольно сбалансирована. «Спортинг» пока далек от лучших кондиций, сказывается уход Дьекереша, на котором было многое завязано впереди, и Эдвардса. Видно, что команда далека от оптимальных физических кондиций.

    Основная ставка: победа «Каса Пиа» с форой +1,5 за 1,86.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый прогноз, что «Спортинг» не сможет забить два гола. Все-таки испанский Суарес не ровня шведскому Дьокерешу.

    Дополнительная ставка: индивидуальный тотал меньше 1,5 на «Спортинг» за 2,75.

