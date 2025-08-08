Каса Пия — Спортинг Лиссабон. Ставка (к. 1.86) и прогноз на чемпионат Португалии 8 августа 2025 года

8 августа в первом туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Каса Пиа» и «Спортинг» Лиссабон. Начало встречи — 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Каса Пия» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каса Пиа»

Турнирное положение: в минувшем сезоне «Каса Пиа» финишировала на 9-м месте в чемпионате Португалии с 45 очками.

Последние матчи: в товарищеском матче перед стартом сезона «Каса Пиа» обыграла «Альверку» со счетом 3:2.

Ранее была ничья с «Бенфикой-В» (1:1) и с «Портимоненсе» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Кики (з), Мендес (н).

Состояние команды: «Каса Пиа» продолжает возглавлять второй сезон подряд один самых талантливых специалистов страны 33-летний Жоау Перейра, для которого это уже третий клуб в карьере. Летом команду покинул лучший центральный защитник Рубен Клюйверт, а пополнили не самые известные футболисты, в основном в качестве свободных агентов.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон в прошлом году завоевал золотые медали чемпионата Португалии, набрав 82 очка.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: команда неудачно начала сезон, уступив в Суперкубке Португалии «Бенфике» со счетом 0:1. «Спортинг» владел преимуществом в этой встрече, но пропустил единственный мяч в начале второго тайма.

До этого были победы над «Вильярреалом» (1:0) и «Сандерлендом» (1:0) в товарищеских играх.

Не сыграют: травмированы — Даниэль Браганса (з), Нуну Сантуш (н).

Состояние команды: за летнее межсезонье состав «Спортинга» ослаб. Команду покинули лучший бомбардир Дьекереш, опорник Эссуго и очень умный хавбек Маркус Эдвардс. В атаку вместо шведского голеадора был приобретен Луис Суарес (испанец), а в опорную зону — грузин Кочорашвили, также пришел Мангаш из «Спартака», но это такое усиление.

Статистика для ставок

Обе встречи в прошлом сезоне завершились победами «Спортинга» (2:0, 3:1)

В позапрошлом сезоне также сильнее были лиссабонцы (2:1, 8:0)

Годом ранее также успех был за «Спортингом» (3:1, 4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Каса Пиа» дают 9,30, а на «Спортинг» — 1,33, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,16, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: «Каса Пиа» способна выстоять на своем поле и крупно не проиграть. Команда почти никого не потеряла в межсезонье, в прошлом сезоне выглядела очень прилично и довольно сбалансирована. «Спортинг» пока далек от лучших кондиций, сказывается уход Дьекереша, на котором было многое завязано впереди, и Эдвардса. Видно, что команда далека от оптимальных физических кондиций.

Основная ставка: победа «Каса Пиа» с форой +1,5 за 1,86.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый прогноз, что «Спортинг» не сможет забить два гола. Все-таки испанский Суарес не ровня шведскому Дьокерешу.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал меньше 1,5 на «Спортинг» за 2,75.