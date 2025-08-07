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    Кому удастся прервать проигрышную серию соперника?

    Рига — Бейтар. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Бейтар»
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    «Сент-Этьен» — «Бейтар»
    «Рига» из Латвии дома сыграет против «Бейтара» из Изралия в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Бейтар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Рига

  • Рига
    •  Рига 20:00 Бейтар

    Бейтар

  • Иерусалим
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    «Рига»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 64 очка, за плечами команды 20 побед, 4 ничьих и 1 поражение.

    Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Рига» проводит ударный отрезок и не проигрывает с марта 2025. Латвийский клуб одержал 22 победы и 3 раза сыграл вничью.

    «Бейтар»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Израиля стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Бейтар» на выезде сыграет против клуба «Бней Сахнин».

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    • Последние матчи: В Лиге конференций «Бейтар» смог преодолеть «Сутьеску» из Черногории (5:2 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Победная серия «Бейтара» составляет 5 матчей.

    Статистика для ставок

    • «Рига» не проигрывает 25 матчей подряд: 22 победы и 3 ничьи

    • «Бейтар» выдаёт победную серию из 5 матчей

    • «Рига» и «Бейтар» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.65, а победа «Бейта» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Бейтар» в среднем за игру забивает 4 мяча, «Рига» — 3 гола, так что можно рассчитывать на результативную игру.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом  2.40.

    Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Бейтар» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

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    Рига — Бейтар: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 07.08.202520:00. Кому удастся прервать проигрышную серию соперника?
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