Рига — Бейтар. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Рига
Бейтар
«Рига»
Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 64 очка, за плечами команды 20 побед, 4 ничьих и 1 поражение.
Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Рига» проводит ударный отрезок и не проигрывает с марта 2025. Латвийский клуб одержал 22 победы и 3 раза сыграл вничью.
«Бейтар»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Израиля стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Бейтар» на выезде сыграет против клуба «Бней Сахнин».
Последние матчи: В Лиге конференций «Бейтар» смог преодолеть «Сутьеску» из Черногории (5:2 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия «Бейтара» составляет 5 матчей.
Статистика для ставок
- «Рига» не проигрывает 25 матчей подряд: 22 победы и 3 ничьи
- «Бейтар» выдаёт победную серию из 5 матчей
- «Рига» и «Бейтар» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.65, а победа «Бейта» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
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Прогноз: «Бейтар» в среднем за игру забивает 4 мяча, «Рига» — 3 гола, так что можно рассчитывать на результативную игру.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.40.
Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Бейтар» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.