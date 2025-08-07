Рига — Бейтар. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

«Рига» из Латвии дома сыграет против «Бейтара» из Изралия в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Бейтар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рига»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает 1 место, набрав 64 очка, за плечами команды 20 побед, 4 ничьих и 1 поражение.

Последние матчи: «Рига» в Лиге конференций стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии латвийский коллектив обыграл грузинскую «Дилу» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Рига» проводит ударный отрезок и не проигрывает с марта 2025. Латвийский клуб одержал 22 победы и 3 раза сыграл вничью.

«Бейтар»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Израиля стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Бейтар» на выезде сыграет против клуба «Бней Сахнин».

Последние матчи: В Лиге конференций «Бейтар» смог преодолеть «Сутьеску» из Черногории (5:2 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Бейтара» составляет 5 матчей.

Статистика для ставок

«Рига» не проигрывает 25 матчей подряд: 22 победы и 3 ничьи

«Бейтар» выдаёт победную серию из 5 матчей

«Рига» и «Бейтар» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.65, а победа «Бейта» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Бейтар» в среднем за игру забивает 4 мяча, «Рига» — 3 гола, так что можно рассчитывать на результативную игру.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Бейтар» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.