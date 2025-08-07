Дифферданж — Левадия. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Эстонская «Левадия» сыграет против «Дифферданжа» из Люксембурга в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дифферданж» — «Левадия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дифферданж»

Турнирная таблица: «Дифферданж» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Люксембурга, выиграв в домашней игре у клуба «Биссен» (1:0).

Последние матчи: Лучшая команда Люксембурга стартовала в Лиге чемпионов с первого раунда. На этой стадии «Дифферданж» проиграл чемпиону Косово — «Дрите» (2:3 — дома, 0:1 — в гостях).

Из Лиги чемпионов команда перешла в Лигу конференций. Во втором раунде «Дифферданж» дважды переиграл ТНС из Уэльса (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Дифферданж» одержал третью победу подряд.

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» продолжает лидировать в чемпионате Эстонии, набрав 53 очка. В рамках 22 тура внутреннего первенства участник Лиги конференций оказался сильнее команды «Курессааре» (2:0).

Последние матчи: Чемпион Эстонии «Левадия» перебралась в Лигу конференций из Лиги чемпионов. В самом престижном клубном турнире УЕФА «Левадия» потерпела фиаско в противостоянии с лучшей командй Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Левадия» с трудом обыграла грузинскую «Иберию» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Левадия» ожержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Левадия» обыграла «Иберию» в Лиге конференций (3:2)

«Дифферданж» выиграл у ТНС в Лиге конференций (2:0)

В 2011 «Дифферданж» обыграл «Левадию» в Лиге Европы (0:0 — дома, 1:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дифферданж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа «Левадии» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.93 и 1.87.

Прогноз: «Дифферданж» мало забивает, но не пропускает в последних матчах. Самый популярный счет с участием команды из Люксембурга — 1:0. Так что можно рискнуть и сыграть на победу хозяев.

Ставка: Победа «Дифферданжа» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: А еще можно сыграть на том, что люксембуржцы забьют и не пропустят.

Ставка: «Дифферданж» забьет и не пропустит с коэффициентом 2.10.