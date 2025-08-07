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    ЧФР Клуж — Брага: прогноз на футбол и ставка за 2.05

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    Прогноз и ставки на «ЧФР Клуж» — «Брага»
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    Рикарду Орта — нападающий «Браги»
    «ЧФР Клуж» встретится с «Брагой» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 7 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 07 Августа 2025 года

    ЧФР Клуж

  • Лига Европы. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:30 Брага

    Брага

  • Брага
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    «ЧФР Клуж»

    Путь к 1/2 финала: Эта румынская команда пробилась в полуфинал квалификации Лиги Европы. «ЧФР Клуж» начал свой путь еще с 1/8 финала. Пока команда выступает довольно удачно.

    В 1/8 финала квалификации «ЧФР Клуж» обыграл «Пакш» по сумме 2-х встреч. В первом матче команды сыграли вничью (0:0), а в ответном поединке румынский коллектив победил со счетом 3:0.

    ЧФР Клуж — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Уже на четвертьфинальной стадии команде досталось «Лугано». В 1-м поединке «ЧФР Клуж» также сыграл вничью с соперником (0:0), а уже в ответном поединке команда победила со счетом 1:0 ДВ.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «ЧФР Клуж» выиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. З этот отрезок команда забила 4 гола при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «ЧФР Клуж» уже прошел 2 стадии и сейчас сразится с португальской «Брагой» за выход в финал квалификации. Румынская команда начнет противостояние на своем поле.

    Стоит отметить, что «ЧФР Клуж» выиграл во всех очных встречах против «Браги» (3:1 и 2:0). Получится ли у румынской команды победить и на сей раз? Большой вопрос...

    «Брага»

    Путь к 1/2 финала: Команда напрямую попала в 1/4 финала квалификации Лиги Европы, где встретилась с «Левски». По итогам противостояния «Брага» (0:0 и 1:0 ДВ) прошла в полуфинал.

    Напомним, что по итогам прошедшего сезона команда заняла 4-е место в таблице с 66-ю очками в активе. Таким образом, «Брага» пробилась в Лигу Европы.

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    • Последние матчи: До противостояния с «Левски» португальская команда провела серию товарищеских матчей. В прошедшем контрольном поединке «Брага» обыграла «Сельту» (3:1).

    Команда не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей. За этот отрезок «Брага» 6 раз победила и дважды сыграла вничью, забив 12 голов при 3-х пропущенных.

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    Состояние команды: «Брага» является одним из лидеров в чемпионате Португалии, где довольно высокая конкуренция. У команды есть отличная возможность создать преимущество на чужом поле.

    У «Браги» есть отличный нападающий, который может забить ключевые голы. Рикарду Орта в прошедшем сезоне забил 11 голов и сделал 5 голевых передач в 34-х встречах.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «ЧФР Клуж» выиграл только 1 раз

    • «Брага» не проигрывает на протяжении 8-и последних встречах

    • «ЧФР Клуж» обыграл «Брагу» во всех очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.83, победа «ЧФР Клуж» — 4.40, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.05.

    Прогноз: «ЧФР Клуж» будет пытаться доставить проблемы «Браге». Можно предположить, что хозяева забьют хотя-бы один гол.

    Ставка: Обе забьют за 1.95.

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