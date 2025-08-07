ЧФР Клуж — Брага: прогноз на футбол и ставка за 2.05

«ЧФР Клуж» встретится с «Брагой» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 7 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ЧФР Клуж»

Путь к 1/2 финала: Эта румынская команда пробилась в полуфинал квалификации Лиги Европы. «ЧФР Клуж» начал свой путь еще с 1/8 финала. Пока команда выступает довольно удачно.

В 1/8 финала квалификации «ЧФР Клуж» обыграл «Пакш» по сумме 2-х встреч. В первом матче команды сыграли вничью (0:0), а в ответном поединке румынский коллектив победил со счетом 3:0.

Последние матчи: Уже на четвертьфинальной стадии команде досталось «Лугано». В 1-м поединке «ЧФР Клуж» также сыграл вничью с соперником (0:0), а уже в ответном поединке команда победила со счетом 1:0 ДВ.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «ЧФР Клуж» выиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. З этот отрезок команда забила 4 гола при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «ЧФР Клуж» уже прошел 2 стадии и сейчас сразится с португальской «Брагой» за выход в финал квалификации. Румынская команда начнет противостояние на своем поле.

Стоит отметить, что «ЧФР Клуж» выиграл во всех очных встречах против «Браги» (3:1 и 2:0). Получится ли у румынской команды победить и на сей раз? Большой вопрос...

«Брага»

Путь к 1/2 финала: Команда напрямую попала в 1/4 финала квалификации Лиги Европы, где встретилась с «Левски». По итогам противостояния «Брага» (0:0 и 1:0 ДВ) прошла в полуфинал.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона команда заняла 4-е место в таблице с 66-ю очками в активе. Таким образом, «Брага» пробилась в Лигу Европы.

Последние матчи: До противостояния с «Левски» португальская команда провела серию товарищеских матчей. В прошедшем контрольном поединке «Брага» обыграла «Сельту» (3:1).

Команда не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей. За этот отрезок «Брага» 6 раз победила и дважды сыграла вничью, забив 12 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: «Брага» является одним из лидеров в чемпионате Португалии, где довольно высокая конкуренция. У команды есть отличная возможность создать преимущество на чужом поле.

У «Браги» есть отличный нападающий, который может забить ключевые голы. Рикарду Орта в прошедшем сезоне забил 11 голов и сделал 5 голевых передач в 34-х встречах.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «ЧФР Клуж» выиграл только 1 раз

«Брага» не проигрывает на протяжении 8-и последних встречах

«ЧФР Клуж» обыграл «Брагу» во всех очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.83, победа «ЧФР Клуж» — 4.40, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.05.

Прогноз: «ЧФР Клуж» будет пытаться доставить проблемы «Браге». Можно предположить, что хозяева забьют хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 1.95.