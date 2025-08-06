ПСК — Дружба: прогноз на футбол и ставка за 2.42

6 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют ПСК и «Дружба». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСК — «Дружба», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСК

Турнирное положение: ПСК пока не имеет статуса профессионального клуба. Тем не менее, на своем уровне она выглядит симпатично.

При этом ПСК имеет весьма скромный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.

Последние матчи: ПСК только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, само участие в Кубке России для клуба будет настоящим экзаменом на прочность.

Команде явно не хватает опыта битв с профессионалами. Ну а где же еще добывать такой опыт, как не в Кубке страны?!

Вообще, ПСК явно не собирается лишь отсиживаться в обороне. Команда способна дать бой более статусному оппоненту.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ПСК ставит перед собой цель показать себя на фоне полпреда второй лиги. Да и ресурсный потенциал у клуба относительно крепкий.

Причем ПСК явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент нынче выглядит не столь монолитно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у любителей явно полный порядок.

«Дружба»

Турнирное положение: «Дружба» привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 9 позиции.

Причем «Дружба» победила лишь в 7 матчах из 20. Да и пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дружба» не уступила «Астрахани» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Ангуштом» (1:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Легион» (2:0).

При этом «Дружба» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дружба» не проигрывает 4 матча кряду. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Дружба» не побеждала в 2 своих последних поединках. Тем не менее, недооценки соперника команда точно не допустит.

На стороне команды в этой встрече будет опыт. Победить любительский клуб для нее будет сродни обязательной программе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Дружба» априори сильнее оппонента, что наверняка докажет на поле.

Статистика для ставок

«Дружба» не проигрывает 4 матча кряду

ПСК дебютирует в Кубке России

«Дружба» в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дружба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Дружба» намного опытнее оппонента, и наверняка сразу максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оппонент только дебютирует в Кубке России.

Ставка: Победа «Дружбы» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13