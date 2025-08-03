Борнмут — Вест Хэм. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2025 года

3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Борнмут» и «Вест Хэм». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Вест Хэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» довольно успешно провел прошлый сезон английской Премьер-лиги, заняв девятое место с отставанием в девять очков от зоны еврокубков.

Команда при этом серьезно ослабла нынешним летом, потеряв в частности защитников Дина Хейсена и Милоша Керкеза, а теперь рискует и лишиться их коллегу по обороне Ильи Забарного.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который также был контрольным, клуб на нейтральном поле крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:4).

Перед этим в рамках еще одной товарищеской встречи коллектив уже сам одержал разгромную победу — над другим представителем АПЛ — «Эвертоном» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Кук, Синистерра и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Борнмут» выиграл четырежды при одном поражении.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на победу, хотя если учесть усиливающиеся проблемы в обороне в связи с оттоком ключевых защитников, добиться этого будет непросто.

Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в чемпионате Англии прошлого сезона с 12-ю голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» привычно для себя в последние годы провел прошлый сезон английской Премьер-лиги, заняв 14-е место с отрывом в пять очков от зоны вылета.

Команда при этом потеряла ключевого нападающего Мохаммеда Кудуса, но при этом сумела выкупить у «Ниццы» защитника Жана-Клера Тодибо, а также подписала правого фулбека Кайла Уокера-Питерса.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на нейтральном поле обыграл «Эвертон» (2:1).

Перед этим в рамках еще одной контрольной встречи коллектив уже потерпел поражение — другому представителю АПЛ в лице «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Саммервилл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Вест Хэм» выиграл трижды при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, особенно если учесть кадровые проблемы соперника в это межсезонье, хотя потеря того же Кудуса может и проявиться.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в чемпионате Англии прошлого сезона с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Борнмут» выиграл

в пяти последних матчах «Вест Хэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэм» выиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.45, победа «Вест Хэма» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.02.

Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом оба данных сценария были реализованы и в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Борнмут» победит за 2.30