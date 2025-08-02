Ростов — Крылья Советов: прогноз на футбол и ставка за 3.55

2 августа в матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: ростовский коллектив пока что не смог набрать ни одного зачетного балла и находится на тринадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ.

За две игры команда из Ростова-на-Дону смогла один раз поразить ворота соперника и трижды пропустила в свои.

В прошлом сезоне «желто-синие» набрали 39 очков и финишировали на восьмом месте.

Последние матчи: среди недели ростовчане проиграли «Спартаку» (0:2) в поединке Кубка России.

До этого «Ростов» проиграл «Динамо» (0:1) и «Зениту» (1:2) в чемпионате страны.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим в спаррингах подопечные Джонатана Альбы уступили «Факелу» (0:2) и «Краснодару» (2:4), но выиграли у «Динамо» Мх (2:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Ростов» уже несколько сезонов кряду является крепким середняком РПЛ. Думается, что этом сезоне будет то же самое: с этой командой точно легко не будет никому, они дают бой всем грандам.

Что касается задачи, то она у команды, как и всегда — остаться в РПЛ. Лишь после этого в «Ростове» намерены задумываться о нечто большем.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарский коллектив в минувшем сезоне смог набрать 31 очко и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице.

Нынешний сезон «крылышки» начали удачнее соперника, набрали четыре балла и идут пятыми в турнирной таблице.

Самарцы смогли трижды поразили ворота соперника и один раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели команда из Самары неожиданно победила «Краснодар» (2:1) в Кубке страны.

До этого же «Крылья Советов» выиграли у «Пари НН» (2:0) и сыграли вничью с «Акроном» (1:1) на старте РПЛ.

Не сыграют: под вопросом выход на поле Томаса Гальдамеса и Ивана Олейникова.

Состояние команды: уже можно сделать вывод, что подопечные Магомеда Адиева отлично подготовились к новому сезону и находятся в отличной форме. Команда еще не проигрывали и показывает достаточно хороший футбол.

Конечно, еще рановато делать какие-то выводы, однако думается, что «Крыльям» вполне под силу избежать борьбы за выживание в этом сезоне.

Статистика для ставок

«Ростов» не может победить на протяжении 6 последних официальных матчей

«Крылья Советов» не проигрывают 4 матча подряд

В последней очной игре «Ростов» переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа «Крыльев Советов» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: команды будут играть от обороны, поэтому вполне могут не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.