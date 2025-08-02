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    «Ростов» и «Крылья Советов» много не забьют

    Ростов — Крылья Советов: прогноз на футбол и ставка за 3.55

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Крылья Советов»
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    «Ростов»
    2 августа в матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Августа 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 18:00 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: ростовский коллектив пока что не смог набрать ни одного зачетного балла и находится на тринадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ.

    За две игры команда из Ростова-на-Дону смогла один раз поразить ворота соперника и трижды пропустила в свои.

    Ростов — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    В прошлом сезоне «желто-синие» набрали 39 очков и финишировали на восьмом месте.

    Последние матчи: среди недели ростовчане проиграли «Спартаку» (0:2) в поединке Кубка России.

    До этого «Ростов» проиграл «Динамо» (0:1) и «Зениту» (1:2) в чемпионате страны.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим в спаррингах подопечные Джонатана Альбы уступили «Факелу» (0:2) и «Краснодару» (2:4), но выиграли у «Динамо» Мх (2:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Ростов» уже несколько сезонов кряду является крепким середняком РПЛ. Думается, что этом сезоне будет то же самое: с этой командой точно легко не будет никому, они дают бой всем грандам.

    Что касается задачи, то она у команды, как и всегда — остаться в РПЛ. Лишь после этого в «Ростове» намерены задумываться о нечто большем.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: самарский коллектив в минувшем сезоне смог набрать 31 очко и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице.

    Нынешний сезон «крылышки» начали удачнее соперника, набрали четыре балла и идут пятыми в турнирной таблице.

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    • Самарцы смогли трижды поразили ворота соперника и один раз пропустили в свои.

    Последние матчи: среди недели команда из Самары неожиданно победила «Краснодар» (2:1) в Кубке страны.

    До этого же «Крылья Советов» выиграли у «Пари НН» (2:0) и сыграли вничью с «Акроном» (1:1) на старте РПЛ.

    Не сыграют: под вопросом выход на поле Томаса Гальдамеса и Ивана Олейникова.

    Состояние команды: уже можно сделать вывод, что подопечные Магомеда Адиева отлично подготовились к новому сезону и находятся в отличной форме. Команда еще не проигрывали и показывает достаточно хороший футбол.

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    Конечно, еще рановато делать какие-то выводы, однако думается, что «Крыльям» вполне под силу избежать борьбы за выживание в этом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» не может победить на протяжении 6 последних официальных матчей

    • «Крылья Советов» не проигрывают 4 матча подряд

    • В последней очной игре «Ростов» переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа «Крыльев Советов» — в 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: команды будут играть от обороны, поэтому вполне могут не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ростов — Крылья Советов?

    Матч Ростов — Крылья Советов состоится 02 августа 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ростов — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ростов — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ростов — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа «Крыльев Советов» — в 4.10.

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