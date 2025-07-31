Утрехт — Шериф. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 31 июля 2025 года

Молдавский клуб «Шериф» на выезде сыграет против «Утрехта» из Нидерландов в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Шериф», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Утрехт»

Турнирная таблица: В чемпионате Нидерландов «Утрехт» финишировал на 4 месте с активом в 64 пункта.

Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» одержал волевую победу над «Шерифом» (3:1)

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Нидерландскому коллективу удалось прервать проигрышную серию в матче против «Шерифа». Ранее футболисты «Утрехта» проиграли «Валвейку» (1:2) и «Шарлеруа» (1:2).

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» — лидер чемпионата Молдавии, в шести матчах тираспольский клуб одержал четыре победы, сыграл один раз вничью и проиграл в одной игре, набрав 13 очков.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее обладателя Кубка Косово — «Приштины» (4:0 — дома, 1:2 — поражение). На втором этапе отбора Лиги Европы «Шериф» уступил «Утрехту» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Шериф» не может выиграть на протяжении 4 матчей, сыграв один раз вничью и проиграв в трех играх.

Статистика для ставок

«Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

«Утрехт» прервал проигрышную сериюиз двух матчей

«Шериф» проиграл «Утрехту» (1:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа «Шерифа» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Шерифу» будет тяжело в предстоящей игре с командой «Утрехт». Клуб из Нидерландов вряд ли упустит преимущество в два мяча, а вполне сможет приумножить преимущество.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В среднем за игру «Шериф» и «Утрехт» забивают три мяча, можно сыграть на результативности.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.08.