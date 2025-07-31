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    Сможет ли «Шериф» взять реванш у «Утрехта»?

    Утрехт — Шериф. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 31 июля 2025 года

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    «Рома» — «Шериф»
    Молдавский клуб «Шериф» на выезде сыграет против «Утрехта» из Нидерландов в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Утрехт» — «Шериф», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Утрехт

  • Утрехт
    •  Утрехт 21:00 Шериф

    Шериф

  • Тирасполь
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    «Утрехт»

    Турнирная таблица: В чемпионате Нидерландов «Утрехт» финишировал на 4 месте с активом в 64 пункта.

    Последние матчи: В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» одержал волевую победу над «Шерифом» (3:1)

    Утрехт — Шериф: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Нидерландскому коллективу удалось прервать проигрышную серию в матче против «Шерифа». Ранее футболисты «Утрехта» проиграли «Валвейку» (1:2) и «Шарлеруа» (1:2).

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» — лидер чемпионата Молдавии, в шести матчах тираспольский клуб одержал четыре победы, сыграл один раз вничью и проиграл в одной игре, набрав 13 очков.

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    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее обладателя Кубка Косово — «Приштины» (4:0 — дома, 1:2 — поражение). На втором этапе отбора Лиги Европы «Шериф» уступил «Утрехту» (1:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Шериф» не может выиграть на протяжении 4 матчей, сыграв один раз вничью и проиграв в трех играх.

    Статистика для ставок

    • «Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

    • «Утрехт» прервал проигрышную сериюиз двух матчей

    • «Шериф» проиграл «Утрехту» (1:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа «Шерифа» — в 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Шерифу» будет тяжело в предстоящей игре с командой «Утрехт». Клуб из Нидерландов вряд ли упустит преимущество в два мяча, а вполне сможет приумножить преимущество.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: В среднем за игру «Шериф» и «Утрехт» забивают три мяча, можно сыграть на результативности.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Утрехт — Шериф?

    Матч Утрехт — Шериф состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Утрехт — Шериф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Утрехт — Шериф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5) » с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Утрехт — Шериф?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Утрехт — Шериф?

    Коэффициенты букмекеров: : «Утрехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.20, а победа «Шерифа» — в 10.00.

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    Утрехт — Шериф: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:00. Сможет ли «Шериф» взять реванш у «Утрехта»?
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