Енисей — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Первую лигу 27 июля 2025 года

27 июля во втором туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Начало встречи — 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: пока «Енисей» располагается в подвале турнирной таблицы Первой лиги с 0 очков.

Последние матчи: игра первого тура против «Чайки» завершилась сенсационным поражением со счетом 0:3. При этом «Енисей» выглядел довольно неплохо, но мяч упорно не шел в ворота соперника. «Чайка» же абсолютно молодым и не сыгранным составом реализовала почти все свои моменты.

Ранее была победа в товарищеской игре над «Енисеем-2» (5:2) и ничья с «Ротором» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Раткович (н).

Состояние команды: летом из команды Андрея Тихонова ушли два лидера средней линии Александр Ломакин и Кирилл Ушатов, при этом вернулся прежний лидер Егор Иванов, звезда «Волгаря» Артем Погосов и забивной серб Раткович. «Енисей» в целом даже усилился за паузу.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: сейчас «СКА-Хабаровск» идет в середине турнирной таблицы Первой лиги с одним очком.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в гостях «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. Уже на 28-й минуте команда вышла вперед после автогола соперника, но через 9 минут соперник смог отыграться. Второй тайм получился равным и достаточно закрытым, обе команды почти не имели опасных моментов.

До этого в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» уступил «Уралу» (1:3) и обыграл дома «Родину» (1:0).

Не сыграют: травмированы — К. Плиев (з).

Состояние команды: за время межсезонья состав команды Алексея Поддубского претерпел огромные изменения, команду покинули 80% лидеров прошлогоднего состава (Журавлев, Гонгадзе, Гаджимурадов и другие), а новички только сейчас начали появляться с огромным опозданием. Сейчас «СКА-Хабаровск» выглядит пока недоукомплектованным.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» уступил дома (1:2), а на выезде была ничья (2:2)

Годом ранее обе встречи остались за «СКА-Хабаровск» (3:0, 3:0)

В позапрошлом сезоне «Енисей» выиграл на своем поле (4:2), а в гостях была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2,30, а на «СКА-Хабаровск» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.

Прогноз: несмотря на разгромное поражение в первом туре, «Енисей» в атаке выглядел довольно прилично, но мяч просто не шел в ворота. Тренерский штаб сделает коррективы и наверняка добудет минимум одно очко в этой встрече. «СКА-Хабаровск» пока смотрится сырым и команде требуется время, чтобы наиграть состав и возникла химия.

Основная ставка: победа «Енисея» с форой 0 за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый прогноз. Тихонов найдет возможность встряхнуть и настроить своих подопечных после домашнего позора первого тура.

Дополнительная ставка: победа «Енисея» в первом тайме за 3,20.