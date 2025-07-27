Енисей — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Первую лигу 27 июля 2025 года

Енисей
СКА-Хабаровск
«Енисей»
Турнирное положение: пока «Енисей» располагается в подвале турнирной таблицы Первой лиги с 0 очков.
Последние матчи: игра первого тура против «Чайки» завершилась сенсационным поражением со счетом 0:3. При этом «Енисей» выглядел довольно неплохо, но мяч упорно не шел в ворота соперника. «Чайка» же абсолютно молодым и не сыгранным составом реализовала почти все свои моменты.
Енисей — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в товарищеской игре над «Енисеем-2» (5:2) и ничья с «Ротором» (1:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Раткович (н).
Состояние команды: летом из команды Андрея Тихонова ушли два лидера средней линии Александр Ломакин и Кирилл Ушатов, при этом вернулся прежний лидер Егор Иванов, звезда «Волгаря» Артем Погосов и забивной серб Раткович. «Енисей» в целом даже усилился за паузу.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: сейчас «СКА-Хабаровск» идет в середине турнирной таблицы Первой лиги с одним очком.
Последние матчи: в гостях «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. Уже на 28-й минуте команда вышла вперед после автогола соперника, но через 9 минут соперник смог отыграться. Второй тайм получился равным и достаточно закрытым, обе команды почти не имели опасных моментов.
До этого в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» уступил «Уралу» (1:3) и обыграл дома «Родину» (1:0).
Не сыграют: травмированы — К. Плиев (з).
Состояние команды: за время межсезонья состав команды Алексея Поддубского претерпел огромные изменения, команду покинули 80% лидеров прошлогоднего состава (Журавлев, Гонгадзе, Гаджимурадов и другие), а новички только сейчас начали появляться с огромным опозданием. Сейчас «СКА-Хабаровск» выглядит пока недоукомплектованным.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» уступил дома (1:2), а на выезде была ничья (2:2)
- Годом ранее обе встречи остались за «СКА-Хабаровск» (3:0, 3:0)
- В позапрошлом сезоне «Енисей» выиграл на своем поле (4:2), а в гостях была ничья (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2,30, а на «СКА-Хабаровск» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.
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Прогноз: несмотря на разгромное поражение в первом туре, «Енисей» в атаке выглядел довольно прилично, но мяч просто не шел в ворота. Тренерский штаб сделает коррективы и наверняка добудет минимум одно очко в этой встрече. «СКА-Хабаровск» пока смотрится сырым и команде требуется время, чтобы наиграть состав и возникла химия.
Основная ставка: победа «Енисея» с форой 0 за 1,75.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый прогноз. Тихонов найдет возможность встряхнуть и настроить своих подопечных после домашнего позора первого тура.
Дополнительная ставка: победа «Енисея» в первом тайме за 3,20.