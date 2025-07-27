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    «Енисей» пожелает реабилитироваться

    Енисей — СКА-Хабаровск. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Первую лигу 27 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «СКА-Хабаровск»
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    Андрей Тихонов — тренер «Енисея»
    27 июля во втором туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Начало встречи — 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Июля 2025 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 12:30 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: пока «Енисей» располагается в подвале турнирной таблицы Первой лиги с 0 очков.

    Последние матчи: игра первого тура против «Чайки» завершилась сенсационным поражением со счетом 0:3. При этом «Енисей» выглядел довольно неплохо, но мяч упорно не шел в ворота соперника. «Чайка» же абсолютно молодым и не сыгранным составом реализовала почти все свои моменты.

    Енисей — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в товарищеской игре над «Енисеем-2» (5:2) и ничья с «Ротором» (1:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Раткович (н).

    Состояние команды: летом из команды Андрея Тихонова ушли два лидера средней линии Александр Ломакин и Кирилл Ушатов, при этом вернулся прежний лидер Егор Иванов, звезда «Волгаря» Артем Погосов и забивной серб Раткович. «Енисей» в целом даже усилился за паузу.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: сейчас «СКА-Хабаровск» идет в середине турнирной таблицы Первой лиги с одним очком.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в гостях «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. Уже на 28-й минуте команда вышла вперед после автогола соперника, но через 9 минут соперник смог отыграться. Второй тайм получился равным и достаточно закрытым, обе команды почти не имели опасных моментов.

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    До этого в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» уступил «Уралу» (1:3) и обыграл дома «Родину» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — К. Плиев (з).

    Состояние команды: за время межсезонья состав команды Алексея Поддубского претерпел огромные изменения, команду покинули 80% лидеров прошлогоднего состава (Журавлев, Гонгадзе, Гаджимурадов и другие), а новички только сейчас начали появляться с огромным опозданием. Сейчас «СКА-Хабаровск» выглядит пока недоукомплектованным.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» уступил дома (1:2), а на выезде была ничья (2:2)

    • Годом ранее обе встречи остались за «СКА-Хабаровск» (3:0, 3:0)

    • В позапрошлом сезоне «Енисей» выиграл на своем поле (4:2), а в гостях была ничья (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Енисея» дают 2,30, а на «СКА-Хабаровск» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.

    Прогноз: несмотря на разгромное поражение в первом туре, «Енисей» в атаке выглядел довольно прилично, но мяч просто не шел в ворота. Тренерский штаб сделает коррективы и наверняка добудет минимум одно очко в этой встрече. «СКА-Хабаровск» пока смотрится сырым и команде требуется время, чтобы наиграть состав и возникла химия.

    Основная ставка: победа «Енисея» с форой 0 за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый прогноз. Тихонов найдет возможность встряхнуть и настроить своих подопечных после домашнего позора первого тура.

    Дополнительная ставка: победа «Енисея» в первом тайме за 3,20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Енисей — СКА-Хабаровск?

    Матч Енисей — СКА-Хабаровск состоится 27 июля 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Енисея» с форой 0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Енисей — СКА-Хабаровск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Енисея» с форой 0» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Енисей — СКА-Хабаровск?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Енисей — СКА-Хабаровск?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Енисея» дают 2,30, а на «СКА-Хабаровск» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

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    Енисей — СКА-Хабаровск: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 27.07.202512:30. «Енисей» пожелает реабилитироваться
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