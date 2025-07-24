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    Соперники сыграют по низам?

    Сент-Патрикс — Калью. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Патрикс» — «Калью»
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    «Сент-Патрикс» — «Хегельманн»
    «Сент-Патрикс» из Ирландии дома сыграет против «Калью» из Эстонии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Калью», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Сент-Патрикс

  • Ирландия. Высшая лига
    •  Сент-Патрикс 21:45 Калью

    Калью

  • Таллинн
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    «Сент-Патрикс Атлетик»

    Турнирная таблица: «Сент-Патрикс» занял третье место в чемпионате Ирландии. В сезоне-2025 ирландцы расположились на шестой строчке, набрав 32 очка.

    Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Сент-Патрикс» оказался сильнее литовского «Хегельманна» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Ирландский коллектив выдает победную серию из трёх матчей, помимо игр в Лиге конференций «Сент-Патрикс» разгромил команду «Университет Колледж Корк» в рамках Кубка Ирландии (8:0).

    «Калью»

    Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Эстонии «Калью» завершил на втором месте, набрав 72 очка.

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    • Последние матчи: «Калью» с трудом пробился во второй раунд Лиги конференций, на предыдущей стадии отбора эстонский коллектив обыграл албанский «Партизани» лишь благодаря голу полузащитника Никиты Иванова на 104-й минуте овертайма (1:0 — суммарный счет).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Калью» не проигрывает на протяжении трех матчей, помимо матчей Лиги конференций, команда выиграла у клуба «Таллинна Калев» (6:2) в рамках Высшей лиги Эстонии.

    Статистика для ставок

    • «Калью» обыграл албанского «Партизани» (1:0) в Лиге конференций

    • «Сент-Патрикс» выиграл у литовского «Хегельманна» (3:0) в Лиге конференций

    • «Калью» и «Сент-Патрикс» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.40, а победа «Калью» — в 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: «Калью» в последних матчах редко пропускает, но и мало забивает, можно сыграть на результативности, соперники скорее всего сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.45.

    Прогноз: Всё может решить один гол в это противостоянии, если кто из забьет, то скорее всего это будут ирландцы.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом  2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Патрикс — Калью?

    Матч Сент-Патрикс — Калью состоится 24 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Патрикс — Калью?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТМ 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Патрикс — Калью?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТМ 2» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Патрикс — Калью?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Патрикс — Калью?

    Коэффициенты букмекеров: : «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.40, а победа «Калью» — в 9.00.

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    Сент-Патрикс — Калью: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:45. Соперники сыграют по низам?
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