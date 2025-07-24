Сент-Патрикс — Калью. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Сент-Патрикс» из Ирландии дома сыграет против «Калью» из Эстонии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Калью», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Патрикс Атлетик»

Турнирная таблица: «Сент-Патрикс» занял третье место в чемпионате Ирландии. В сезоне-2025 ирландцы расположились на шестой строчке, набрав 32 очка.

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Сент-Патрикс» оказался сильнее литовского «Хегельманна» (1:0 — дома, 2:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Ирландский коллектив выдает победную серию из трёх матчей, помимо игр в Лиге конференций «Сент-Патрикс» разгромил команду «Университет Колледж Корк» в рамках Кубка Ирландии (8:0).

«Калью»

Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Эстонии «Калью» завершил на втором месте, набрав 72 очка.

Последние матчи: «Калью» с трудом пробился во второй раунд Лиги конференций, на предыдущей стадии отбора эстонский коллектив обыграл албанский «Партизани» лишь благодаря голу полузащитника Никиты Иванова на 104-й минуте овертайма (1:0 — суммарный счет).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Калью» не проигрывает на протяжении трех матчей, помимо матчей Лиги конференций, команда выиграла у клуба «Таллинна Калев» (6:2) в рамках Высшей лиги Эстонии.

Статистика для ставок

«Калью» обыграл албанского «Партизани» (1:0) в Лиге конференций

«Сент-Патрикс» выиграл у литовского «Хегельманна» (3:0) в Лиге конференций

«Калью» и «Сент-Патрикс» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.40, а победа «Калью» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.78.

Прогноз: «Калью» в последних матчах редко пропускает, но и мало забивает, можно сыграть на результативности, соперники скорее всего сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Всё может решить один гол в это противостоянии, если кто из забьет, то скорее всего это будут ирландцы.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.20.