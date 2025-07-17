Партизани — Калью. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Партизани» из Албании дома сыграет против эстонского клуба «Калью» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Партизани» — «Калью», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Партизани»

Турнирная таблица: «Партизани» завершили сезон в албанском чемпионате на 4 месте, набрав 53 очка: 13 побед, 14 ничьих и 9 поражений.

Последние матчи: Албанскому коллективу удалось избежать поражения в матче Лиги конференций с эстонским клубом «Калью» (1:1). Спасительный гол на 51 минуте забил нападающий Джулиано Скука.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Партизани» не проигрывает на протяжении шести матчей: 4 победы и 2 ничьих.

«Калью»

Турнирная таблица: Участник Лиги конференций занимает 4 место в чемпионате Эстонии с 38 набранными очками. За плечами «Калью» 20 сыгранных матчей: 12 побед, 2 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: «Калью» хоть и упустил победу в матче против «Партизани», но стоит отметить гол в исполнении форварда Маттиаса Маннилаана.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Эстонский клуб не может выиграть на протяжении четырёх матчей: 2 ничьи и 2 поражения.

Статистика для ставок

«Калью» — серебряный призёр чемпионата Эстонии

«Партизани» финишировали на 4 месте в чемпионате Албании

«Партизани» сыграл вничью с «Калью» (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Партизани» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа «Калью» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.

Прогноз: «Партизани» не знает горечи поражений уже шестой матч подряд, к тому же албанцы будут играть ответную игру против эстонцев на своем поле. Ожидаем, что албанский коллектив сыграет достойно в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Партизани» (-1) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться, как это было в первой игре противостояния.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.13.