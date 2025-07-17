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    «Партизани» смогут преодолеть эстонский барьер?

    Партизани — Калью. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Партизани» — «Калью»
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    «Партизани»
    «Партизани» из Албании дома сыграет против эстонского клуба «Калью» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Партизани» — «Калью», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Партизани

  • Тирана
    •  Партизани 21:00 Калью

    Калью

  • Таллинн
    •

    «Партизани»

    Турнирная таблица: «Партизани» завершили сезон в албанском чемпионате на 4 месте, набрав 53 очка: 13 побед, 14 ничьих и 9 поражений.

    Последние матчи: Албанскому коллективу удалось избежать поражения в матче Лиги конференций с эстонским клубом «Калью» (1:1). Спасительный гол на 51 минуте забил нападающий Джулиано Скука.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Партизани» не проигрывает на протяжении шести матчей: 4 победы и 2 ничьих.

    «Калью»

    Турнирная таблица: Участник Лиги конференций занимает 4 место в чемпионате Эстонии с 38 набранными очками. За плечами «Калью» 20 сыгранных матчей: 12 побед, 2 ничьих и 6 поражений.

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    • Последние матчи: «Калью» хоть и упустил победу в матче против «Партизани», но стоит отметить гол в исполнении форварда Маттиаса Маннилаана.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Эстонский клуб не может выиграть на протяжении четырёх матчей: 2 ничьи и 2 поражения.

    Статистика для ставок

    • «Калью» — серебряный призёр чемпионата Эстонии

    • «Партизани» финишировали на 4 месте в чемпионате Албании

    • «Партизани» сыграл вничью с «Калью» (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Партизани» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа «Калью» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: «Партизани» не знает горечи поражений уже шестой матч подряд, к тому же албанцы будут играть ответную игру против эстонцев на своем поле. Ожидаем, что албанский коллектив сыграет достойно в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Партизани» (-1) с коэффициентом 2.35.

    Прогноз: Можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться, как это было в первой игре противостояния.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Партизани — Калью?

    Матч Партизани — Калью состоится 17 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Партизани — Калью?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Партизани» (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Партизани — Калью?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Партизани» (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Партизани — Калью?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Партизани — Калью?

    Коэффициенты букмекеров: : «Партизани» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа «Калью» — в 5.30.

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    Партизани — Калью: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 17.07.202521:00. «Партизани» смогут преодолеть эстонский барьер?
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