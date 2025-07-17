Цинциннати — Интер Майами. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, МЛС, 17 июля 2025 года

До этого клуб из Огайо обыграл с одинаковым счетом 2:1 «Чикаго Файр» и «Орландо Сити».

В последних пяти матчах «Сент-Луис Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Не сыграют: в составе «Цинциннати» три человека не сыграют из-за травм — это Ник Хэгглунд, Обинна Нвободо и Юя Кубо.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Цинциннати» не самая результативная команда по забитым голам (8-й показатель на Востоке), но подопечные Пэта Нунана на протяжении 11 встреч подряд не уходит без мяча.

Но коллектив из Огайо также не прочь позволить соперникам отличиться результативными действиями — 10-й показатель по пропущенным мячам. В последних десяти встречах «Цинциннати» только в двух случаях играл «на ноль».

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» на данный момент занимает пятую строчку в Восточной Конференции, набрав 38 очка за 19 встреч.

По ходу сезона «розовые» одержали 11 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели поражение в трех случаях. Разница мячей положительная — 44 забитых и 30 пропущенных.

Последние матчи: «Интер» в последнем матче одержала минимальную победу над «Нэшвиллом» на своем поле (2:1).

До этого «розовые» в гостевых матчах оказались сильнее «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Монреалем» (4:1).

В последних пяти играх МЛС клуб из Флориды одержал пять побед кряду.

Не сыграют: травмированных в составе «Интера» два человека — это Дрейк Каллендер и Йен Фрэй.

Состояние команды: «Интер» одержал три победы подряд в МЛС после окончания выступления на Клубном чемпионате мира.

До начала КЧМ, у «Интера» уже были две победы подряд и ничья. Последнее поражение команда из Майами в регулярном чемпионате потерпела 19 мая от соседей по Флориде из «Орландо Сити».

«Розовые» имеют самую результативную атаку в лиге, а вот с обороной дела обстоят похуже — 9-й показатель в Восточной конференции.

Статистика для ставок

«Интер Майами» не может сыграть на «ноль» в шести матчах кряду

Очные встречи между командами никогда не заканчивались со счетом 0:0

В последней игре между командами забили оба коллектива

Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.28. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 4.00. Победа гостей оценивается в 2.85.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.95 и 1.39.

Прогноз: «Цинциннати» хоть и располагается выше «Интера» на данный момент, но команда Хавьера Маскерано на ходу и вполне может одержать победу с минимальным счетом.

Ставка: Фора «Интер Майами» -0.5 за 2.75

Прогноз: Учитывая, что «Цинциннати» и «Интер Майами» любят забивать голы и защита у обеих команд откровенно хромает, можно предположить, что встреча получится весьма результативной.

Ставка: Тотал Больше 3.5 за 1.96.