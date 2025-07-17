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    «Интер Майами» продолжит победное шествие

    Цинциннати — Интер Майами. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, МЛС, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Интер Майами»
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    Луис Суарес
    17 июля в 23-м туре МЛС по футболу сыграют «Цинциннати» и «Интер Маймамт». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 17 Июля 2025 года

    Цинциннати

  • США. MLS
    •  Цинциннати 02:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
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    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Цинциннати» после 22 туров занимает второе место в Восточной Конференции, имея в своем активе 42 очков.

    В сыгранных матчах команда из штата Огайо одержала 13 побед, сыграла трижды вничью и потерпела 6 поражений. Разница мячей 35:31.

    Цинциннати — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущей встрече «Цинциннати» уступил «Коламбус Крю» на своем поле в результативном матче со счетом 2:4

    До этого клуб из Огайо обыграл с одинаковым счетом 2:1 «Чикаго Файр» и «Орландо Сити».

    В последних пяти матчах «Сент-Луис Сити» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

    Не сыграют: в составе «Цинциннати» три человека не сыграют из-за травм — это Ник Хэгглунд, Обинна Нвободо и Юя Кубо.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Цинциннати» не самая результативная команда по забитым голам (8-й показатель на Востоке), но подопечные Пэта Нунана на протяжении 11 встреч подряд не уходит без мяча.

    Но коллектив из Огайо также не прочь позволить соперникам отличиться результативными действиями — 10-й показатель по пропущенным мячам. В последних десяти встречах «Цинциннати» только в двух случаях играл «на ноль».

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» на данный момент занимает пятую строчку в Восточной Конференции, набрав 38 очка за 19 встреч.

    По ходу сезона «розовые» одержали 11 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели поражение в трех случаях. Разница мячей положительная — 44 забитых и 30 пропущенных.

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    • Последние матчи: «Интер» в последнем матче одержала минимальную победу над «Нэшвиллом» на своем поле (2:1).

    До этого «розовые» в гостевых матчах оказались сильнее «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Монреалем» (4:1).

    В последних пяти играх МЛС клуб из Флориды одержал пять побед кряду.

    Не сыграют: травмированных в составе «Интера» два человека — это Дрейк Каллендер и Йен Фрэй.

    Состояние команды: «Интер» одержал три победы подряд в МЛС после окончания выступления на Клубном чемпионате мира.

    До начала КЧМ, у «Интера» уже были две победы подряд и ничья. Последнее поражение команда из Майами в регулярном чемпионате потерпела 19 мая от соседей по Флориде из «Орландо Сити».

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    «Розовые» имеют самую результативную атаку в лиге, а вот с обороной дела обстоят похуже — 9-й показатель в Восточной конференции.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» не может сыграть на «ноль» в шести матчах кряду

    • Очные встречи между командами никогда не заканчивались со счетом 0:0

    • В последней игре между командами забили оба коллектива

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.28. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 4.00. Победа гостей оценивается в 2.85.

    ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимается с разными коэффициентами — 2.95 и 1.39.

    Прогноз: «Цинциннати» хоть и располагается выше «Интера» на данный момент, но команда Хавьера Маскерано на ходу и вполне может одержать победу с минимальным счетом.

    Ставка: Фора «Интер Майами» -0.5 за 2.75

    Прогноз: Учитывая, что «Цинциннати» и «Интер Майами» любят забивать голы и защита у обеих команд откровенно хромает, можно предположить, что встреча получится весьма результативной.

    Ставка: Тотал Больше 3.5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Цинциннати — Интер Майами?

    Матч Цинциннати — Интер Майами состоится 17 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Интер Майами» -0.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Цинциннати — Интер Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Интер Майами» -0.5» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Цинциннати — Интер Майами?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Цинциннати — Интер Майами?

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.28. Ничейный результат в матче оценивается в коэффициент 4.00. Победа гостей оценивается в 2.85.

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    Цинциннати — Интер Майами: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 17.07.202502:30. «Интер Майами» продолжит победное шествие
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