Гваделупа — Гватемала. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

25 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Гваделупа и Гватемала. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гваделупа — Гватемала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гваделупа

Турнирное положение: Гваделупа по итогам двух туров занимает четвертое место в группе, отставая на шесть очков от лидера Панамы, а также на три пункта от второй Ямайки и третьей Гватемалы.

Команда выйдет в четвертьфинал в случае победы, а также поражения Ямайки от Панамы, если при этом у Гваделупы будет лучшая разница мячей, чем у конкурентов за вторую позицию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная потерпела поражение от Ямайки (1:2).

Перед этим в более результативном поединке стартового тура этого же турнира команда с результатом 2:5 была разгромлена Панамой.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, Гваделупа проиграла, но перед этим одержала четыре победы кряду.

Такая форма сулит номинальным хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть, что они если и уступают сопернику в классе, то ненамного.

Три гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

Гватемала

Турнирное положение: Гватемала по итогам двух туров занимает третье место в группе, отставая на три очка от лидера Панамы и по дополнительным показателям от второй Ямайки, а также на три балла опережая Гваделупу.

Команда выйдет в четвертьфинал, если в грядущем поединке сыграет лучше Ямайки, что включает даже поражение, если при этом разница голов Гватемалы окажется лучше, чем у конкурента, а также нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная потерпела поражение от Панамы (0:1).

Перед этим в поединке стартового тура этого же турнира центральноамериканская команда с результатом 1:0 оказалась сильнее Ямайки.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, Гватемала выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы на три балла, тем не менее, их нынешний соперник явно не выглядит тем, кого они не способны обыграть.

Оскар Сантис — автор пока что единственного гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Статистика для ставок

в 11-ти из 13-ти последних матчей Гваделупы хотя бы одна команда не забивала

в шести из девяти последних матчей Гваделупы забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Гватемалы забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гватемала — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.70, победа Гваделупы — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей номинальных хозяев забивали меньше 2,5 голов. В поединке с примерно равным себе соперником обещает сложиться упорная борьба.

Между тем, в двух последних матчах номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах Гватемалы.

Ставка: только одна команда забьёт за 2.30