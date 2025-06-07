Австрия — Румыния. Ставка (к. 1.96) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 июня 2025 года

Австрия
Румыния
Австрия
Турнирное положение: пока еще Австрия не вступала в борьбу в группе Н.
Последние матчи: в борьбе за выход в зону А Лига Наций команда Ральфа Рангника уступила Сербии по сумме двух матчей (0:2, 1:1) и новый турнир проведет в зоне В. Игра получилась равной, но Сербия была точнее в концовке, открыв счет в начале второго тайма, а потом забив и в самом конце.
Австрия — Румыния: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья дома со Словенией (1:1) и победа в гостях над Казахстаном (2:0).
Не сыграют: травмированы — Вебер (з), Флорцу (п).
Состояние команды: при Рангнике Австрия снова стала значимой силой в европейском футболе, играя в агрессивный атакующий футбол с постоянным прессингом. По традиции большая часть игроков сборной Австрии выступает в немецкой Бундеслиге, но есть там футболисты из АПЛ и Серии А (Пош, Дансо, Арнаутович).
Румыния
Турнирное положение: сейчас Румыния идет на втором месте в группе Н отбора на ЧМ-2026 с тремя очками.
Последние матчи: матч против аутсайдера Сан-Марино сложился для румын довольно простым. Уже к перерыву команда Луческу вела со счетом 2:0, а после перерыва спокойно увеличили преимущество в счете и довела матч до разгромной победы (5:1). Голы в матче забивали Попеску, Марин, Хаджи, Алибек и еще один мяч в результате автогола.
До этого было домашнее поражение от Боснии и Герцеговины со счетом 0:1.
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: в прошлом году сборную Румынии снова возглавил Мирча Луческу, который уже тренировал ее с 1981 по 1986 год. Дедушка в свои 79 лет по-прежнему бодр, весел, уверен в себе и не сбавляет оборотов в тренерской карьере. Пусть поколение у него сейчас под руками не того уровня, а дети Попеску и Хаджи по уровню сильно уступают своим отцам, но сбрасывать со счетом Румынию точно нельзя.
Статистика для ставок
- В 2020 году в Лиге Наций В Румыния дома проиграла Австрии (0:1)
- Матч в Вене наоброт закончился победой гостей (3:2)
- В 2012 году товарищеский матч завершился нулевой ничьей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 1,40, а на Румынию — 9,70, ничью букмекеры оценивают в 4,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.60Норвегия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.40Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Мирча Луческу очень опытный тренер и понимает, что играть в открытый футбол против Австрии смерти подобно, он будет сидеть большими силами в обороне и ждать ошибок соперника. Австрийцы выжаты после тяжелого клубного сезона и явно не в том состоянии, чтобы громить своего соперника. Вряд ли в этой игре стоит ждать обилия голов.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,96.
Прогноз: можно рискнуть и заиграть вариант, что румыны добудут минимум очко. Луческу начал тренировать, когда Рагник под стол еще ходил и найдет что придумать, да и в составе гостей есть Ман, Хаджи и другие игроки, способные на интересный ход.
Дополнительная ставка: Румыния не проиграет за 3,20.