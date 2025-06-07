Австрия — Румыния. Ставка (к. 1.96) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 июня 2025 года

7 июня в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Австрия и Румыния. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Румыния, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Австрия

Турнирное положение: пока еще Австрия не вступала в борьбу в группе Н.

Последние матчи: в борьбе за выход в зону А Лига Наций команда Ральфа Рангника уступила Сербии по сумме двух матчей (0:2, 1:1) и новый турнир проведет в зоне В. Игра получилась равной, но Сербия была точнее в концовке, открыв счет в начале второго тайма, а потом забив и в самом конце.

Ранее была ничья дома со Словенией (1:1) и победа в гостях над Казахстаном (2:0).

Не сыграют: травмированы — Вебер (з), Флорцу (п).

Состояние команды: при Рангнике Австрия снова стала значимой силой в европейском футболе, играя в агрессивный атакующий футбол с постоянным прессингом. По традиции большая часть игроков сборной Австрии выступает в немецкой Бундеслиге, но есть там футболисты из АПЛ и Серии А (Пош, Дансо, Арнаутович).

Румыния

Турнирное положение: сейчас Румыния идет на втором месте в группе Н отбора на ЧМ-2026 с тремя очками.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: матч против аутсайдера Сан-Марино сложился для румын довольно простым. Уже к перерыву команда Луческу вела со счетом 2:0, а после перерыва спокойно увеличили преимущество в счете и довела матч до разгромной победы (5:1). Голы в матче забивали Попеску, Марин, Хаджи, Алибек и еще один мяч в результате автогола.

До этого было домашнее поражение от Боснии и Герцеговины со счетом 0:1.

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: в прошлом году сборную Румынии снова возглавил Мирча Луческу, который уже тренировал ее с 1981 по 1986 год. Дедушка в свои 79 лет по-прежнему бодр, весел, уверен в себе и не сбавляет оборотов в тренерской карьере. Пусть поколение у него сейчас под руками не того уровня, а дети Попеску и Хаджи по уровню сильно уступают своим отцам, но сбрасывать со счетом Румынию точно нельзя.

Статистика для ставок

В 2020 году в Лиге Наций В Румыния дома проиграла Австрии (0:1)

Матч в Вене наоброт закончился победой гостей (3:2)

В 2012 году товарищеский матч завершился нулевой ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 1,40, а на Румынию — 9,70, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: Мирча Луческу очень опытный тренер и понимает, что играть в открытый футбол против Австрии смерти подобно, он будет сидеть большими силами в обороне и ждать ошибок соперника. Австрийцы выжаты после тяжелого клубного сезона и явно не в том состоянии, чтобы громить своего соперника. Вряд ли в этой игре стоит ждать обилия голов.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,96.

Прогноз: можно рискнуть и заиграть вариант, что румыны добудут минимум очко. Луческу начал тренировать, когда Рагник под стол еще ходил и найдет что придумать, да и в составе гостей есть Ман, Хаджи и другие игроки, способные на интересный ход.

Дополнительная ставка: Румыния не проиграет за 3,20.