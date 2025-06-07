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    Патриарх Луческу даст бой Австрии

    Австрия — Румыния. Ставка (к. 1.96) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Румыния
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    Мирча Луческу по-прежнему в деле и тренирует Румынию
    7 июня в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Австрия и Румыния. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Румыния, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 07 Июня 2025 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 21:45 Румыния

    Румыния

  • Бухарест
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    Австрия

    Турнирное положение: пока еще Австрия не вступала в борьбу в группе Н.

    Последние матчи: в борьбе за выход в зону А Лига Наций команда Ральфа Рангника уступила Сербии по сумме двух матчей (0:2, 1:1) и новый турнир проведет в зоне В. Игра получилась равной, но Сербия была точнее в концовке, открыв счет в начале второго тайма, а потом забив и в самом конце.

    Австрия — Румыния: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья дома со Словенией (1:1) и победа в гостях над Казахстаном (2:0).

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    Состояние команды: при Рангнике Австрия снова стала значимой силой в европейском футболе, играя в агрессивный атакующий футбол с постоянным прессингом. По традиции большая часть игроков сборной Австрии выступает в немецкой Бундеслиге, но есть там футболисты из АПЛ и Серии А (Пош, Дансо, Арнаутович).

    Румыния

    Турнирное положение: сейчас Румыния идет на втором месте в группе Н отбора на ЧМ-2026 с тремя очками.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Последние матчи: матч против аутсайдера Сан-Марино сложился для румын довольно простым. Уже к перерыву команда Луческу вела со счетом 2:0, а после перерыва спокойно увеличили преимущество в счете и довела матч до разгромной победы (5:1). Голы в матче забивали Попеску, Марин, Хаджи, Алибек и еще один мяч в результате автогола.

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    До этого было домашнее поражение от Боснии и Герцеговины со счетом 0:1.

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: в прошлом году сборную Румынии снова возглавил Мирча Луческу, который уже тренировал ее с 1981 по 1986 год. Дедушка в свои 79 лет по-прежнему бодр, весел, уверен в себе и не сбавляет оборотов в тренерской карьере. Пусть поколение у него сейчас под руками не того уровня, а дети Попеску и Хаджи по уровню сильно уступают своим отцам, но сбрасывать со счетом Румынию точно нельзя.

    Статистика для ставок

    • В 2020 году в Лиге Наций В Румыния дома проиграла Австрии (0:1)

    • Матч в Вене наоброт закончился победой гостей (3:2)

    • В 2012 году товарищеский матч завершился нулевой ничьей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 1,40, а на Румынию — 9,70, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: Мирча Луческу очень опытный тренер и понимает, что играть в открытый футбол против Австрии смерти подобно, он будет сидеть большими силами в обороне и ждать ошибок соперника. Австрийцы выжаты после тяжелого клубного сезона и явно не в том состоянии, чтобы громить своего соперника. Вряд ли в этой игре стоит ждать обилия голов.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,96.

    Прогноз: можно рискнуть и заиграть вариант, что румыны добудут минимум очко. Луческу начал тренировать, когда Рагник под стол еще ходил и найдет что придумать, да и в составе гостей есть Ман, Хаджи и другие игроки, способные на интересный ход.

    Дополнительная ставка: Румыния не проиграет за 3,20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Австрия — Румыния?

    Матч Австрия — Румыния состоится 07 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Австрия — Румыния?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Австрия — Румыния?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия — Румыния?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Австрия — Румыния?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Австрии дают 1,40, а на Румынию — 9,70, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

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    Австрия — Румыния: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 07.06.202521:45. Патриарх Луческу даст бой Австрии
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