Оман — Иордания: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Оман и Иордания. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Иордания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Оман

Турнирное положение: Оман по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе с 10-ю очками.

Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) с отставанием в три балла от нынешнего соперника, который занимает второе, проходное на мундиаль место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Ливаном (1:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке ближневосточная команда в домашних стенах с результатом 4:1 разгромила сборную Нигера А.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Оман не проиграл, а в трех последних — победил.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, достичь этого будет непросто.

Мухсен аль-Гассани — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Иордания

Турнирное положение: Иордания по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую, проходную в финальную часть позицию с 13-ю очками.

Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на три балла отстает от лидера Южной Кореи, а также лишь на один пункт опережает третье место, которое позволяет сыграть в следующем раунде отбора.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была контрольной, сборная на чужом поле потерпела поражение от Саудовской Аравии (0:2).

Перед этим коллектив в восьмом туре квалификации на мундиаль также в чужих стенах на этот раз разошелся мировой с Южной Кореей (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Иордания выиграла лишь раз при шести ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно если неплохие результаты соперника в последнее время, а также фактор чужого поля.

Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Оман выиграл

в шести из девяти последних матчей Иордания сыграла вничью

в трех из четырех последних матчей Иордании забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Оман — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья — в 3.00, успех Иордании — в 3.05.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.55.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не проиграли. При этом в четырех из них забивали меньше 2,5 голов.

При этом в восьми из девяти последних поединков гости не выиграли, и в данных матчах забивали меньше 2,5 голов.

Ставка: Оман не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних поединках.

Ставка: Оман победит за 2.55