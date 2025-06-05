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    Оман — Иордания: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Иордании
    Прогноз и ставки на Оман — Иордания
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    Язан аль-Наймат
    5 июня в девятом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Оман и Иордания. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Иордания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Оман

    Турнирное положение: Оман по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе с 10-ю очками.

    Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) с отставанием в три балла от нынешнего соперника, который занимает второе, проходное на мундиаль место.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Ливаном (1:0).

    Перед этим еще в одном контрольном поединке ближневосточная команда в домашних стенах с результатом 4:1 разгромила сборную Нигера А.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Оман не проиграл, а в трех последних — победил.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, достичь этого будет непросто.

    Мухсен аль-Гассани — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Иордания

    Турнирное положение: Иордания по итогам восьми туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую, проходную в финальную часть позицию с 13-ю очками.

    Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на три балла отстает от лидера Южной Кореи, а также лишь на один пункт опережает третье место, которое позволяет сыграть в следующем раунде отбора.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была контрольной, сборная на чужом поле потерпела поражение от Саудовской Аравии (0:2).

    Перед этим коллектив в восьмом туре квалификации на мундиаль также в чужих стенах на этот раз разошелся мировой с Южной Кореей (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Иордания выиграла лишь раз при шести ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно если неплохие результаты соперника в последнее время, а также фактор чужого поля.

    Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Оман выиграл

    • в шести из девяти последних матчей Иордания сыграла вничью

    • в трех из четырех последних матчей Иордании забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Оман — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья — в 3.00, успех Иордании — в 3.05.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не проиграли. При этом в четырех из них забивали меньше 2,5 голов.

    При этом в восьми из девяти последних поединков гости не выиграли, и в данных матчах забивали меньше 2,5 голов.

    Ставка: Оман не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних поединках.

    Ставка: Оман победит за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оман — Иордания?

    Матч Оман — Иордания состоится 05 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Оман — Иордания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Оман не проиграет и тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оман — Иордания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Оман не проиграет и тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оман — Иордания?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оман — Иордания?

    Коэффициенты букмекеров: Оман — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья — в 3.00, успех Иордании — в 3.05.

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