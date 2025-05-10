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    Выберется ли «Эмполи» из зоны вылета?

    Эмполи — Парма: ставка за 1.93 и прогноз на чемпионат Италии

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    Себастьяно Эспозито
    «Эмполи» и «Парма» сыграют 10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Мая 2025 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Парма

    Парма

  • Парма
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает предпоследнюю 19-ю строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от безопасной 17-й позиции.

    Эмполи — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата тосканцы на своем поле потерпели поражение от «Лацио» (0:1).

    Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах остался без очков, потерпев поражение от «Фиорентины» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Куаме, Журковски, Пеллегри, Хаас и Малех, дисквалифицирован — Коломбо.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эмполи» проиграл, а в 11-ти последних матчах ни разу не выиграл.

    Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, но зато сулит неплохие перспективы на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.

    Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрала 32 балла и все еще борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает безопасную 16-ю позицию и на семь пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «Крестоносцы» на своей арене потерпели поражение от «Комо» (0:1).

    Ранее в 34-м туре национального чемпионата коллектив набрал только один балл, на этот раз в чужих стенах сыграв вничью с «Лацио» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Эстевес, Вольякко, Адриан Бернабе, Осорио, Михэйлэ, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» выиграла лишь раз при шести ничьих и двух поражениях.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же обещают неплохие перспективы на ничью, пусть даже и на чужом поле.

    Анж-Йоан Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Пармы» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Пармы» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев было иначе, в их шести из семи последних домашних поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех последних матчах.

    Ставка: «Парма» победит за 3.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эмполи — Парма?

    Матч Эмполи — Парма состоится 10 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эмполи — Парма?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эмполи — Парма?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эмполи — Парма?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эмполи — Парма?

    Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Пармы» — в 3.50.

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    Эмполи — Парма: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 10.05.202521:45. Выберется ли «Эмполи» из зоны вылета?
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