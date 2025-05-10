Эмполи — Парма: ставка за 1.93 и прогноз на чемпионат Италии

«Эмполи» и «Парма» сыграют 10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрал 25 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает предпоследнюю 19-ю строчку в зоне вылета с отставанием в два очка от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 35-го тура национального чемпионата тосканцы на своем поле потерпели поражение от «Лацио» (0:1).

Перед этим в своей предыдущей игре в 34-м туре итальянского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах остался без очков, потерпев поражение от «Фиорентины» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Куаме, Журковски, Пеллегри, Хаас и Малех, дисквалифицирован — Коломбо.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эмполи» проиграл, а в 11-ти последних матчах ни разу не выиграл.

Это говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, но зато сулит неплохие перспективы на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.

Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» по итогам 35-ти туров итальянского первенства набрала 32 балла и все еще борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает безопасную 16-ю позицию и на семь пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Серии А «Крестоносцы» на своей арене потерпели поражение от «Комо» (0:1).

Ранее в 34-м туре национального чемпионата коллектив набрал только один балл, на этот раз в чужих стенах сыграв вничью с «Лацио» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Эстевес, Вольякко, Адриан Бернабе, Осорио, Михэйлэ, Шарпентье и Ковальски, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Парма» выиграла лишь раз при шести ничьих и двух поражениях.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же обещают неплохие перспективы на ничью, пусть даже и на чужом поле.

Анж-Йоан Бонни — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Пармы» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эмполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Пармы» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев было иначе, в их шести из семи последних домашних поединков по крайней мере один из соперников не забивал.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех последних матчах.

Ставка: «Парма» победит за 3.50.