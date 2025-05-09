Панджшер — Эсхата. Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 9 мая 2025 года

9 мая в 8-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Панджшер» — «Эсхата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Панджшер»

Турнирное положение: «Панджшер» начал чемпионат крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Панджшер» в 8 стартовых матчах добыл лишь 2 зачетных балла. А вот забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Панджшер» уступил «Истаравшану» (1:2).

До того команда была бита «Хосилотом» (1:2). А вот поединок с «Равшаном» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Панджшер» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Панджшер» все никак не поймает свою игру. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Матчи с «Эсхатой» для команды складываются исторически неудачно. В двух очных поединках «Панджшер» уступил оба раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только пропускает команда в среднем два гола за матч.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Эсхата» в 8 матчах чемпионата набрала 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Эсхата» нанесла поражение «Хосилоту» (2:1).

До того команда не смогла переиграть «Истиклол» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Регар-ТадАЗом» (1:1).

При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эсхата» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 8 поединках чемпионата.

При этом «Эсхата» всего на один балл отстает от третьей позиции. А вот оборонительные редуты команды дают сбои уж слишком часто.

Команда не проигрывает уже три матча кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Эсхата» постарается подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Эсхата» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Панджшер» уступил в 2 своих последних матчах

«Панджшер» пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.52 и 1.52.

Прогноз: «Эсхата» намерена подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Эсхата» способна еще поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.52