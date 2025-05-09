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    Сумеет ли «Эсхата» одолеть аутсайдера?

    Панджшер — Эсхата. Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 9 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Панджшер» — «Эсхата»
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    9 мая в 8-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Панджшер» и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Панджшер» — «Эсхата», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 09 Мая 2025 года

    Панджшер

  • Балх
    •  Панджшер 15:00 Эсхата

    Эсхата

  • Худжанд
    •

    «Панджшер»

    Турнирное положение: «Панджшер» начал чемпионат крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Панджшер» в 8 стартовых матчах добыл лишь 2 зачетных балла. А вот забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Панджшер» уступил «Истаравшану» (1:2).

    До того команда была бита «Хосилотом» (1:2). А вот поединок с «Равшаном» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Панджшер» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Панджшер» все никак не поймает свою игру. Команда уступила в двух своих последних поединках.

    Матчи с «Эсхатой» для команды складываются исторически неудачно. В двух очных поединках «Панджшер» уступил оба раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только пропускает команда в среднем два гола за матч.

    «Эсхата»

    Турнирное положение: «Эсхата» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эсхата» в 8 матчах чемпионата набрала 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Эсхата» нанесла поражение «Хосилоту» (2:1).

    До того команда не смогла переиграть «Истиклол» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Регар-ТадАЗом» (1:1).

    При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Эсхата» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 8 поединках чемпионата.

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    При этом «Эсхата» всего на один балл отстает от третьей позиции. А вот оборонительные редуты команды дают сбои уж слишком часто.

    Команда не проигрывает уже три матча кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Эсхата» постарается подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Эсхата» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Панджшер» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Панджшер» пропускает в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.52 и 1.52.

    Прогноз: «Эсхата» намерена подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Эсхата» способна еще поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.56.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.52

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Панджшер — Эсхата?

    Матч Панджшер — Эсхата состоится 09 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Панджшер — Эсхата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Панджшер — Эсхата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.56.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Панджшер — Эсхата?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Панджшер — Эсхата?

    Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.98.

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    Панджшер — Эсхата: прогноз и ставка за 2.56, статистика, коэффициенты матча 09.05.202516:00. Сумеет ли «Эсхата» одолеть аутсайдера?
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