Панджшер — Эсхата. Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 9 мая 2025 года

Панджшер
Эсхата
«Панджшер»
Турнирное положение: «Панджшер» начал чемпионат крайне неудачно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Панджшер» в 8 стартовых матчах добыл лишь 2 зачетных балла. А вот забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Панджшер» уступил «Истаравшану» (1:2).
До того команда была бита «Хосилотом» (1:2). А вот поединок с «Равшаном» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Панджшер» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Панджшер» все никак не поймает свою игру. Команда уступила в двух своих последних поединках.
Матчи с «Эсхатой» для команды складываются исторически неудачно. В двух очных поединках «Панджшер» уступил оба раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только пропускает команда в среднем два гола за матч.
«Эсхата»
Турнирное положение: «Эсхата» привычно ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Эсхата» в 8 матчах чемпионата набрала 12 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Эсхата» нанесла поражение «Хосилоту» (2:1).
До того команда не смогла переиграть «Истиклол» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Регар-ТадАЗом» (1:1).
При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эсхата» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 8 поединках чемпионата.
При этом «Эсхата» всего на один балл отстает от третьей позиции. А вот оборонительные редуты команды дают сбои уж слишком часто.
Команда не проигрывает уже три матча кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Эсхата» постарается подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Эсхата» в среднем забивает почти 2 гола за матч
- «Панджшер» уступил в 2 своих последних матчах
- «Панджшер» пропускает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.52 и 1.52.
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Прогноз: «Эсхата» намерена подтянуться к группе лидеров, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче находятся на заметном спаде, тогда как «Эсхата» способна еще поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.52