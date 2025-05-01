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    Антверпен — Андерлехт: ставка и прогноз на чемпионат Бельгии

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Андерлехт»
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    «Андерлехт»
    1 мая в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Антверпен» и «Андерлехт». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Андерлехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига. Плей-офф 01 Мая 2025 года

    Антверпен

  • Антверпен
    •  Антверпен 14:30 Андерлехт

    Андерлехт

  • Брюссель
    •

    «Антверпен»

    Турнирное положение: «Красные» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Антверпен» на 5 очков отстает от идущего четвертым «Андерлехта». А вот в свои ворота команда пропустила 10 мячей в 6 матчах плей-офф чемпионской группы.

    Антверпен — Андерлехт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные» переиграли «Генк» (1:0).

    До того команда не уступила тому же «Генку» (1:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Андерлехтом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Антверпен» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Тоби Алдервейрелд, Энтони Валенсия — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красные» нынче выглядят относительно монолитно. Команда не проигрывала в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Андерлехтом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Антверпен» уступил 3 раза при двух паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Красные» намерены сократить отставание от топ-4.

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: Брюссельцы сражаются за попадание в тройку. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Андерлехт» на 8 зачетных баллов отстает от искомой 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 6 мячей в 6 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Брюссельцы нанесли поражение «Генту» (1:0).

    До того команда учинила разгром тому же «Генту» (2:0). Притом поединок с «Антверпеном» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Андерлехт» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Килиан Сарделла, Марио Стройкенс — травмированы. Лопеш, Ян-Карло Шимич — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Брюссельцы нынче находятся на подъеме. Команда не пропускала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Андерлехт» не столь преуспевает в плане реализации. Брюссельцы забили 7 мячей в 6 матчах плей-офф чемпионата Бельгии.

    В кадровом плане у команды крайне сложная ситуация. Ряд основных исполнителей не сыграют в этом матче, зато в 2 своих последних матчах «Андерлехт» победил.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Брюссельцы не намерены сдаваться в борьбе за высокие места.

    Статистика для ставок

    • Брюссельцы не пропускали в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Антверпен» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят предпочтительнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Красные» имеют проблемы в плане реализации, да и «Андерлехт» намерен продолжить свой победный путь.

    Ставка: Победа «Андерлехта» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Антверпен — Андерлехт?

    Матч Антверпен — Андерлехт состоится 01 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Антверпен — Андерлехт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Антверпен — Андерлехт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Антверпен — Андерлехт?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Антверпен — Андерлехт?

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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