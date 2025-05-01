Алай — Илбирс. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 1 мая 2025 года

1 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Илбирс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» начал чемпионат продуктивно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Алай» в 7 стартовых матчах добыл 18 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Алай» переиграл «Абдыш-Ата» (3:1).

До того команда была бита «Барсом» (0:1). Зато поединок с «Алгой» завершился весьма непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Алай» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алай» нынче выглядит весьма прилично. Команда пропустила всего 4 мяча в 7 матчах чемпионата.

Матчи с «Илбирсом» для команды складываются исторически удачно. «Алай» в 5 последних очных поединках победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от лидера. Команда явно будет максимально активной в атаке.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Илбирс» в 7 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Барсу».

До того команда потерпела поражение от «Кыргызалтына» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Узгеном» (0:0).

При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Илбирс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 5 мячей в 7 турах.

При этом «Илбирс» не забивает уже 3 матча подряд. Да и проиграла команда в двух своих последних поединках.

А вот «Алай» команда не может обыграть уже более полутора лет. Причем в трех последних очных поединках она уступила сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Илбирс» постарается извлечь максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Илбирс» уступил в 2 своих последних поединках

«Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

«Илбирс» уступил «Алаю» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 1.99.

Прогноз: «Алай» выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости нынче находятся в некотором кризисе, да и «Алай» явно поднатореет в плане реализации.

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.74