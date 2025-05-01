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    «Алай» быстро расправится с «Илбирсом»

    Алай — Илбирс. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алай» — «Илбирс»
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    Футбольный мяч
    1 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Илбирс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 01 Мая 2025 года

    Алай

  • Ош
    •  Алай 15:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
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    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» начал чемпионат продуктивно. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алай» в 7 стартовых матчах добыл 18 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Алай» переиграл «Абдыш-Ата» (3:1).

    До того команда была бита «Барсом» (0:1). Зато поединок с «Алгой» завершился весьма непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Алай» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алай» нынче выглядит весьма прилично. Команда пропустила всего 4 мяча в 7 матчах чемпионата.

    Матчи с «Илбирсом» для команды складываются исторически удачно. «Алай» в 5 последних очных поединках победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от лидера. Команда явно будет максимально активной в атаке.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Илбирс» в 7 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Барсу».

    До того команда потерпела поражение от «Кыргызалтына» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Узгеном» (0:0).

    При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Илбирс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 5 мячей в 7 турах.

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    При этом «Илбирс» не забивает уже 3 матча подряд. Да и проиграла команда в двух своих последних поединках.

    А вот «Алай» команда не может обыграть уже более полутора лет. Причем в трех последних очных поединках она уступила сопернику.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Илбирс» постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Илбирс» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Алай» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Илбирс» уступил «Алаю» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 1.99.

    Прогноз: «Алай» выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче находятся в некотором кризисе, да и «Алай» явно поднатореет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.74

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алай — Илбирс?

    Матч Алай — Илбирс состоится 01 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алай — Илбирс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алай — Илбирс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алай — Илбирс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алай — Илбирс?

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.16.

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    Алай — Илбирс: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 01.05.202513:00. «Алай» быстро расправится с «Илбирсом»
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