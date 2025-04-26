Хоффенхайм — Боруссия Д. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 апреля 2025 года

Хоффенхайм
Боруссия Д
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» еще сражаются за выживание. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.
При этом «Хоффенхайм» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 30 матчах.
Хоффенхайм — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» уступили «Фрайбургу» (2:3).
До того команда нанесла поражение «Майнцу» (2:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «РБ Лейпцигу» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Валентин Гендрё — травмирован. Том Бишоф — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Деревенские» в последнее время не блещут стабильностью. Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч.
Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хоффенхайм» уступил 3 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и дортмундцам команда не проигрывает уже полтора года.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» Д на 2 зачетных балла отстает от топ-6. При этом забила команда 57 мячей в 30 поединках Бундеслиги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дортмундцы смогли одолеть своих гладбахских одноклубников (3:2).
До того команда уверенно одолела «Барселону» (3:1). А вот поединок с «Баварией» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Паскаль Гросс, Нико Шлоттербек — травмированы.
Состояние команды: Дортмундцы еще могут зацепиться даже за Лигу чемпионов. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом «Боруссия» Д явно не допустит недооценки одного из аутсайдеров. Команда в среднем забивает почти 2 мяча за матч.
К слову, дортмундцы победили в 2 своих последних поединках. Да и в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы не собираются терять очки на ровном месте.
Статистика для ставок
- Дортмундцы победили в 2 своих последних поединках
- «Боруссия» Д в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Деревенские» пропускают в среднем почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: «Боруссия» Д сражается за выход в еврокубки, и наверняка начнет встречу максимально активно.
Дортмундцы уже фактически лишились права на осечку, да и «деревенские» слабоваты в плане надежности тылов.
Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10