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    Дортмундцы будут торопиться!

    Хоффенхайм — Боруссия Д. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
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    Серу Гирасси
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Апреля 2025 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» еще сражаются за выживание. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Хоффенхайм» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 30 матчах.

    Хоффенхайм — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» уступили «Фрайбургу» (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Майнцу» (2:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «РБ Лейпцигу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Валентин Гендрё — травмирован. Том Бишоф — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Деревенские» в последнее время не блещут стабильностью. Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

    Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хоффенхайм» уступил 3 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и дортмундцам команда не проигрывает уже полтора года.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» Д на 2 зачетных балла отстает от топ-6. При этом забила команда 57 мячей в 30 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дортмундцы смогли одолеть своих гладбахских одноклубников (3:2).

    До того команда уверенно одолела «Барселону» (3:1). А вот поединок с «Баварией» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Паскаль Гросс, Нико Шлоттербек — травмированы.

    Состояние команды: Дортмундцы еще могут зацепиться даже за Лигу чемпионов. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    При этом «Боруссия» Д явно не допустит недооценки одного из аутсайдеров. Команда в среднем забивает почти 2 мяча за матч.

    К слову, дортмундцы победили в 2 своих последних поединках. Да и в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы не собираются терять очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • Дортмундцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Боруссия» Д в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Деревенские» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Боруссия» Д сражается за выход в еврокубки, и наверняка начнет встречу максимально активно.

    Дортмундцы уже фактически лишились права на осечку, да и «деревенские» слабоваты в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хоффенхайм — Боруссия Д?

    Матч Хоффенхайм — Боруссия Д состоится 26 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хоффенхайм — Боруссия Д?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хоффенхайм — Боруссия Д?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хоффенхайм — Боруссия Д?

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Хоффенхайм — Боруссия Д: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 26.04.202516:30. Дортмундцы будут торопиться!
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