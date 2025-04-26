Хоффенхайм — Боруссия Д. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 апреля 2025 года

26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» еще сражаются за выживание. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Хоффенхайм» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» уступили «Фрайбургу» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Майнцу» (2:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «РБ Лейпцигу» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Валентин Гендрё — травмирован. Том Бишоф — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Деревенские» в последнее время не блещут стабильностью. Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хоффенхайм» уступил 3 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и дортмундцам команда не проигрывает уже полтора года.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д на 2 зачетных балла отстает от топ-6. При этом забила команда 57 мячей в 30 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дортмундцы смогли одолеть своих гладбахских одноклубников (3:2).

До того команда уверенно одолела «Барселону» (3:1). А вот поединок с «Баварией» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Паскаль Гросс, Нико Шлоттербек — травмированы.

Состояние команды: Дортмундцы еще могут зацепиться даже за Лигу чемпионов. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Боруссия» Д явно не допустит недооценки одного из аутсайдеров. Команда в среднем забивает почти 2 мяча за матч.

К слову, дортмундцы победили в 2 своих последних поединках. Да и в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы не собираются терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

Дортмундцы победили в 2 своих последних поединках

«Боруссия» Д в среднем пропускает чаще гола за матч

«Деревенские» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Боруссия» Д сражается за выход в еврокубки, и наверняка начнет встречу максимально активно.

Дортмундцы уже фактически лишились права на осечку, да и «деревенские» слабоваты в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10