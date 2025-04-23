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    Три очка для «магистров»?

    Антверпен — Генк: ставка за 2.26, прогноз на чемпионат Бельгии

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Генк
    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Генк»
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    Толу Арокодаре
    23 апреля в 5-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Антверпен» и «Генк». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Генк», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига. Плей-офф 23 Апреля 2025 года

    Антверпен

  • Антверпен
    •  Антверпен 21:30 Генк

    Генк

  • Бельгия. Про Лига. Плей-офф
    •

    «Антверпен»

    Турнирное положение: «Красные» проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Антверпен» на 16 очков отстает от тройки лидеров. А вот забила команда 3 мяча в 4 поединках плей-офф чемпионата.

    Антверпен — Генк: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Антверпен» подписал мировую с «Андерлехтом» (0:0).

    До того команда уступила «Генту» (0:1). При этом чуть ранее она потерпела досадное поражение от «Брюгге» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Антверпен» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Тоби Алдервейрелд, Энтони Валенсия — травмированы. Оливье Деман — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Антверпен» не побеждает уже больше двух месяцев. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

    Матчи с «Генком» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Антверпен» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Красным» срочно нужно прибавлять во всех компонентах.

    «Генк»

    Турнирное положение: «Магистры» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Генк» всего лишь на два пункта отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 4 мяча в 4 поединках плей-офф.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Со счетом 1:2 она уступила «Юниону».

    До того команда с минимальным счетом проиграла «Брюгге». А вот поединок с «Андерлехтом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Генк» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Магистры» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропускает в среднем 3 мяча за матч.

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    При этом «Генк» относительно преуспевает в плане реализации. Команда забила 7 мячей в 4 поединках плей-офф бельгийского чемпионата.

    В кадровом плане у команды весьма благоприятная ситуация. Да и пора бы «магистрам» прерывать свой двухматчевый пораженческий сериал.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Магистры» явно намерены вернуться на победную дорогу.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Антверпен» не побеждает уже 2 месяца

    • «Генк» уступил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.16.

    Прогноз: «Магистры» сражаются за чемпионство, к тому же мотивированы прервать свой неудачный сериал.

    «Красные» довольно часто пропускают в свои ворота, к тому же уже два месяца не побеждают.

    Ставка: Победа «Генка» за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.56

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Антверпен — Генк?

    Матч Антверпен — Генк состоится 23 апреля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Антверпен — Генк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Антверпен — Генк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Антверпен — Генк?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Антверпен — Генк?

    Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 3.15.

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