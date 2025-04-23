Антверпен — Генк: ставка за 2.26, прогноз на чемпионат Бельгии

Антверпен
Генк
«Антверпен»
Турнирное положение: «Красные» проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Антверпен» на 16 очков отстает от тройки лидеров. А вот забила команда 3 мяча в 4 поединках плей-офф чемпионата.
Антверпен — Генк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Антверпен» подписал мировую с «Андерлехтом» (0:0).
До того команда уступила «Генту» (0:1). При этом чуть ранее она потерпела досадное поражение от «Брюгге» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Антверпен» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Тоби Алдервейрелд, Энтони Валенсия — травмированы. Оливье Деман — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Антверпен» не побеждает уже больше двух месяцев. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.
Матчи с «Генком» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Антверпен» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Красным» срочно нужно прибавлять во всех компонентах.
«Генк»
Турнирное положение: «Магистры» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Генк» всего лишь на два пункта отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 4 мяча в 4 поединках плей-офф.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Со счетом 1:2 она уступила «Юниону».
До того команда с минимальным счетом проиграла «Брюгге». А вот поединок с «Андерлехтом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Генк» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Магистры» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропускает в среднем 3 мяча за матч.
При этом «Генк» относительно преуспевает в плане реализации. Команда забила 7 мячей в 4 поединках плей-офф бельгийского чемпионата.
В кадровом плане у команды весьма благоприятная ситуация. Да и пора бы «магистрам» прерывать свой двухматчевый пораженческий сериал.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Магистры» явно намерены вернуться на победную дорогу.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- «Антверпен» не побеждает уже 2 месяца
- «Генк» уступил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.16.
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Прогноз: «Магистры» сражаются за чемпионство, к тому же мотивированы прервать свой неудачный сериал.
«Красные» довольно часто пропускают в свои ворота, к тому же уже два месяца не побеждают.
Ставка: Победа «Генка» за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.56