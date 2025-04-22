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    Валенсия — Эспаньол: прогноз на Ла Лигу, ставка с кф. 2.10

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    22 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Эспаньол». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Апреля 2025 года

    Валенсия

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    •  Валенсия 20:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за сохранение прописки в Примере. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Валенсия» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 32 матчах.

    Валенсия — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Летучие мыши» не дали себя обыграть «Райо Вальекано» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Севилье» (1:0). При этом чуть ранее она сенсационно переиграла мадридский «Реал» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Валенсия» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Иван Хайме — травмирован. Умар Садик — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Летучие мыши» нынче смотрятся выгодно. Вот только забивает команда в среднем примерно гол за матч.

    Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Валенсия» уступила 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Летучие мыши» намерены отдалиться от зоны вылета.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эспаньол» на 8 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Попугаи» обыграли «Хетафе» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Сельте» (2:0). Плюс поединок с «Райо Вальекано» завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Брайан Оливан — травмирован.

    Состояние команды: «Попугаи» нынче прибавляют с каждым матчем. Команда победила уже трижды кряду.

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    При этом «Эспаньол» не столь преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли 34 мяча в 31 матче Примеры.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и не пропускают каталонцы уже 3 матча подряд.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Попугаи» намерены продлить свой успешный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Попугаи» победили в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Валенсия» не проигрывает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Попугаи» нынче находятся на подъеме, к тому же уже почти 5 лет не проигрывают «Валенсии».

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Валенсия — Эспаньол?

    Матч Валенсия — Эспаньол состоится 22 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Валенсия — Эспаньол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Валенсия — Эспаньол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Валенсия — Эспаньол?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Валенсия — Эспаньол?

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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