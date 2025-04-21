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    Сможет ли «Ноттингем Форест» зацепиться за очки в Лондоне?

    Тоттенхэм — Ноттингем Форест: прогноз и ставка за 2.70 на АПЛ 21 апреля 2025 года

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    «Ноттингем Форест»
    «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» проведут матч 21 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Апреля 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: лондонская команда уже совершенно ни за что не борется в текущем сезоне английского чемпионата.

    В настоящий момент в активе «шпор» 37 очков и 15-я строчка в турнирной таблице.

    Тоттенхэм — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Лондона смог 60 раз поразить ворота соперника и 49 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: среди недели «лилейно-белые» прошли в полуфинал Лиги Европы, переиграв «Айнтрахт» (1:1, 1:0).

    В чемпионате же команда из столицы Англии уступила «Вулверхэмптону» (2:4).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим же лондонцы смогли переиграть «Саутгемптон» (3:1), но проиграли «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:2).

    Не сыграют: травмированы в стане столичного коллектива Раду Драгушин и Сон Хын Мин.

    Состояние команды: подопечные Анге Постекоглу сейчас полностью делают ставку на Лигу Европы, где в полуфинале сыграют против «Буде-Глимта». Для «Тоттенхэма» это единственный шанс для того, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Что касается АПЛ, то «Тоттенхэм» может спокойно и не напрягаясь доигрывать текущий сезон, поскольку он все равно уже провален.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: коллектив из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир борется за то, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

    Сейчас в активе у «Фореста» 57 баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

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    • За 32 матча «красные» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в собственные.

    Последние матчи: «лесники» проиграли в двух последних турах — «Эвертону» (0:1) и «Астон Вилле» (1:2).

    До этого «ловкие деревья» переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Ипсвич» (4:2) и «Манчестер Сити» (1:0).

    Также «Ноттингем Форест» смог выйти в полуфинал Кубка Англии, по пенальти одолев «Брайтон».

    Не сыграют: в лазарете находится только Ола Аина.

    Состояние команды: сейчас каждый матч для подопечных Нуну Эшпириту Санту крайне важен в плане борьбы за попадание в Лигу чемпионов.

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    Сейчас «Ноттингем Форест» имеет отрыв от седьмого места всего в три очка, поэтому вся борьба еще впереди и команде нельзя терять очки.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» выиграл только 2 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • «Ноттингем Форест» проиграл 2 последних матча

    • в последней очной игре «Ноттингем Форест» переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ноттингем Форест» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Тоттенхэм» после Лиги Европы может дать отдохнуть лидерам, а вот «Ноттингему» нужна победа, поэтому гости ее могут и добыть.

    Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.70.

    Прогноз: игра вполне может не быть результативной, потому что «Ноттингем» будет играть от обороны.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест?

    Матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест состоится 21 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Ноттингем Форест.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тоттенхэм — Ноттингем Форест?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Ноттингем Форест» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Ноттингем Форест?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тоттенхэм — Ноттингем Форест?

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ноттингем Форест» — в 2.70.

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    Тоттенхэм — Ноттингем Форест: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 21.04.202522:00. Сможет ли «Ноттингем Форест» зацепиться за очки в Лондоне?
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