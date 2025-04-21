«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» проведут матч 21 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: лондонская команда уже совершенно ни за что не борется в текущем сезоне английского чемпионата.

В настоящий момент в активе «шпор» 37 очков и 15-я строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Лондона смог 60 раз поразить ворота соперника и 49 раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели «лилейно-белые» прошли в полуфинал Лиги Европы, переиграв «Айнтрахт» (1:1, 1:0).

В чемпионате же команда из столицы Англии уступила «Вулверхэмптону» (2:4).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим же лондонцы смогли переиграть «Саутгемптон» (3:1), но проиграли «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:2).

Не сыграют: травмированы в стане столичного коллектива Раду Драгушин и Сон Хын Мин.

Состояние команды: подопечные Анге Постекоглу сейчас полностью делают ставку на Лигу Европы, где в полуфинале сыграют против «Буде-Глимта». Для «Тоттенхэма» это единственный шанс для того, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Что касается АПЛ, то «Тоттенхэм» может спокойно и не напрягаясь доигрывать текущий сезон, поскольку он все равно уже провален.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: коллектив из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир борется за то, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

Сейчас в активе у «Фореста» 57 баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

За 32 матча «красные» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в собственные.

Последние матчи: «лесники» проиграли в двух последних турах — «Эвертону» (0:1) и «Астон Вилле» (1:2).

До этого «ловкие деревья» переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Ипсвич» (4:2) и «Манчестер Сити» (1:0).

Также «Ноттингем Форест» смог выйти в полуфинал Кубка Англии, по пенальти одолев «Брайтон».

Не сыграют: в лазарете находится только Ола Аина.

Состояние команды: сейчас каждый матч для подопечных Нуну Эшпириту Санту крайне важен в плане борьбы за попадание в Лигу чемпионов.

Сейчас «Ноттингем Форест» имеет отрыв от седьмого места всего в три очка, поэтому вся борьба еще впереди и команде нельзя терять очки.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» выиграл только 2 из последних 6 матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» проиграл 2 последних матча

в последней очной игре «Ноттингем Форест» переиграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ноттингем Форест» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Тоттенхэм» после Лиги Европы может дать отдохнуть лидерам, а вот «Ноттингему» нужна победа, поэтому гости ее могут и добыть.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.70.

Прогноз: игра вполне может не быть результативной, потому что «Ноттингем» будет играть от обороны.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.