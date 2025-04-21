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    Запрыгнет ли «Урал» на вторую строчку?

    Торпедо — Урал. Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, Первая лига, 21 апреля 2025 года

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    «Урал»
    21 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 21 Апреля 2025 года

    Торпедо

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    •  Торпедо 19:00 Урал

    Урал

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    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Торпедо» лишь на 2 очка опережают идущий следом «Урал». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 21 мяч в 28 матчах первенства.

    Торпедо — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы были биты «Чайкой» (1:2).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Ротору». При этом чуть ранее она нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торпедо» забило 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Торпедовцы нынче находятся в сложной ситуации. Весной команде Олега Кононова крайне натужно даются голы.

    Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Торпедо» уступило 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Москвичам нужно, как минимум, не проиграть прямому конкуренту.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Урал» на 2 очка отстает от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 28 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Уральцы в кубковой встрече уступили «Спартаку» (0:3).

    До того команда с трудом одолела крепкий «Нефтехимик» (3:2). Да и поединок с КАМАЗом завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уральцы весенний цикл проводят вполне прилично. Команда Олега Шатова лелеют надежду запрыгнуть в дуэт лидеров лиги.

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    При этом «Урал» в целом не столь ярко действует в плане реализации. Подопечные Шатова настреляли 38 мячей в 28 матчах первенства.

    Отличный сезон проводит 26-летний Мартин Секулич. Словенский форвард настрелял 9 мячей в текущем первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут рисковать. Уральцы намерены подвинуть торпедовцев со второй позиции, да и конкуренты нынче не блистают.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» проиграло в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Урал» до коллизии в Кубке победил дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Уральцы бьются за вторую позицию, так что явно будут активны в атаке.

    Торпедовцы нынче выглядят бледновато, да и команда Шатова весной смотрится предпочтительнее москвичей.

    Ставка: Победа «Урала» за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо — Урал?

    Матч Торпедо — Урал состоится 21 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо — Урал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо — Урал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо — Урал?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо — Урал?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.83.

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    Торпедо — Урал: прогноз и ставка за 2.83, статистика, коэффициенты матча 21.04.202519:00. Запрыгнет ли «Урал» на вторую строчку?
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