21 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» лишь на 2 очка опережают идущий следом «Урал». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 21 мяч в 28 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы были биты «Чайкой» (1:2).

До того команда с минимальным счетом уступила «Ротору». При этом чуть ранее она нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торпедо» забило 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы нынче находятся в сложной ситуации. Весной команде Олега Кононова крайне натужно даются голы.

Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Торпедо» уступило 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Москвичам нужно, как минимум, не проиграть прямому конкуренту.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Урал» на 2 очка отстает от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 28 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была разгромлена. Уральцы в кубковой встрече уступили «Спартаку» (0:3).

До того команда с трудом одолела крепкий «Нефтехимик» (3:2). Да и поединок с КАМАЗом завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уральцы весенний цикл проводят вполне прилично. Команда Олега Шатова лелеют надежду запрыгнуть в дуэт лидеров лиги.

При этом «Урал» в целом не столь ярко действует в плане реализации. Подопечные Шатова настреляли 38 мячей в 28 матчах первенства.

Отличный сезон проводит 26-летний Мартин Секулич. Словенский форвард настрелял 9 мячей в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут рисковать. Уральцы намерены подвинуть торпедовцев со второй позиции, да и конкуренты нынче не блистают.

Статистика для ставок

«Торпедо» проиграло в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Урал» до коллизии в Кубке победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Уральцы бьются за вторую позицию, так что явно будут активны в атаке.

Торпедовцы нынче выглядят бледновато, да и команда Шатова весной смотрится предпочтительнее москвичей.

Ставка: Победа «Урала» за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.15