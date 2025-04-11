11 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Алай». Начало игры — в 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» откровенно провалила старт чемпионата. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» в 4 стартовых матчах добыла лишь один зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алга» не дала себя обыграть «Алдиеру» (2:2).

До того команда уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2). А вот поединок с «Дордоем» завершился весьма досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алга» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алгу» явно не устраивает текущее положение дел. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

Матчи с «Алаем» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алга» победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только «Алай» они не могут обыграть уже полтора года.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» выдал весьма яркий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Алай» в 4 матчах чемпионата набрал 12 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь однажды.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела продуктивно. Дома она нанесла поражение «Кыргызалтыну» (2:1).

До того команда с минимальным счетом одолела «Алдиер». А вот чуть ранее она минимально переиграла еще и «Узген».

При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алай» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 6 забитыми мячами в 4 матчах.

При этом «Алай» в трех последних матчах побеждал с разницей в один мяч. Так что в плане реализации команде нужно срочно прибавлять.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и успешный старт в чемпионате явно окрылил игроков «Алая».

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алай» постарается удержаться на вершине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Алай» победил в 4 своих последних поединках

«Алай» уже полтора года не проигрывает «Алге»

«Алга» в среднем пропускает чуть реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Алай» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева переживают непростой период, плюс традиционно неудачно противостоят «Алаю».

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50