10 апреля в первом поединке четвертьфинала Лиги Европы «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Айнтрахта». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам основного раунда Лиги Европы занял четвертую позицию с 17 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

Команда затем прошла в 1/8 финала нидерландский АЗ, когда после поражения со счетом 0:1 на выезде взяла верх с результатом 3:1 в домашних стенах.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках аннглийской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл главного аутсайдера «Саутгемптон» (3:1).

В своем национальном чемпионате коллектив после 31-го тура находится на 14-й строчке, опережая зону вылета на 17 очков, поэтому по большому счету может сосредоточиться на еврокубке.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Дансо, Дрэгушин и Кулусевски, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» выиграл лишь дважды при четырех поражениях.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть хорошее состояние их нынешнего соперника.

Бреннан Джонсон и Сон Хын Мин — лучшие бомбардиры команды и Лиги Европы с тремя голами.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял пятую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

Команда затем прошла в 1/8 финала нидерландский «Аякс», когда после победы со счетом 2:1 на выезде разгромила соперника с результатом 3:1 в домашних стенах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 28-го тура немецкого первенства «Айнтрахт» проиграл на выезде «Вердеру» (0:2).

В Бундеслиге коллектив после 28-ми туров находится на третьей позиции в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в два очка от четвертого места и в три — от пятого, которое уже не выводит в главный еврокубок.

Не сыграют: травмированы — Узун, Дина Эбимбе, Трапп, Чендлер, Листеш, Кнауфф, Иш и Ваи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, два из которых были официальными и один — товарищеским, «Айнтрахт» проиграл дважды при одной победе.

Такие результаты сулят гостям средние шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть лучшие, чем у соперника выступления в текущем сезоне, шансы на ничью уж точно немалы.

Хуго Ларссон и Юго Экитике — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Тоттенхэм» не выиграл

в трех последних матчах «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Айнтрахта» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.15, победа «Айнтрахта» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гости не проиграли, а даже выиграли.

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35

Не пропустите

Дерзкая ставка на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» с коэффициентом 5.75.