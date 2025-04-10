Тоттенхэм
Айнтрахт Ф
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» выступают в Лиге Европы весьма ярко. В предыдущем раунде команда прошла «АЗ Алкмаар» (0:1, 3:1).
При этом «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится лишь на 14 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 45 раз в 31 матче.
Тоттенхэм — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Шпоры» уверенно переиграли «Саутгемптон» (3:1).
До того команда уступила «Челси» (0:1). Плюс поединок с «Фулхэмом» также завершился обидным поражением (0:2).
Вообще, в 5 последних матчах «Тоттенхэм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Раду Драгусин, Деян Кулусевски — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Шпоры» до последней виктории уступили дважды кряду. Да и Сон Хын Мин забил лишь 3 мяча в Лиге Европы.
Поединки с франкфуртцами для команды традиционно складываются успешно. В двух очных встречах «Тоттенхэм» по разу победил и сыграл вничью.
И уж совсем очевидно, что лондонцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе «шпор» уж точно есть кому.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Франкфуртцы в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они одолели «Аякс» (2:1, 4:1).
Причем «Айнтрахт» в своем чемпионате находится на 3 позиции. А вот забили франкфуртцы 55 мячей в 28 матчах Бундеслиги.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Франкфуртцы уступили «Вердеру» (0:2).
А вот до того команда сумела одолеть «Штутгарт» (1:0). Зато чуть раньше франкфуртцы уступили скромному «Гроссашпаху» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Кевин Трапп, Элье Ваи, Узун Йилмаз — травмированы.
Состояние команды: Франкфуртцы ныне не блещут стабильностью. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными, как последний.
При этом «Айнтрахт» уж слишком легко и непринужденно прошел крепкий «Аякс». В двух матчах в воротах амстердамцев немцы расписались 6 раз.
Пока никак не удается полноценно заменить ушедшего в «Манчестер Сити» Омара Мармуша. Старается Уго Экитике, на счету которого 13 мячей в чемпионате и 3 в Лиге Европы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «шпор» франкфуртцы еще ни разу не обыгрывали.
Статистика для ставок
- «Шпоры» до последней виктории уступили дважды кряду
- Обе команды в среднем забивают фактически 2 мяча за матч
- И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: «Шпоры» постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей, и явно будут максимально активно атаковать.
Обе команды преуспевают в плане реализации, так что в этом поединке с голами проблем быть не должно.
Ставка: Фора «Тоттенхэма» -2.5 за 5.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 8.00
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Базовый прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» со ставкой 2.08.