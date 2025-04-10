10 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Айнтрахт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» выступают в Лиге Европы весьма ярко. В предыдущем раунде команда прошла «АЗ Алкмаар» (0:1, 3:1).

При этом «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится лишь на 14 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 45 раз в 31 матче.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Шпоры» уверенно переиграли «Саутгемптон» (3:1).

До того команда уступила «Челси» (0:1). Плюс поединок с «Фулхэмом» также завершился обидным поражением (0:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Тоттенхэм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Раду Драгусин, Деян Кулусевски — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Шпоры» до последней виктории уступили дважды кряду. Да и Сон Хын Мин забил лишь 3 мяча в Лиге Европы.

Поединки с франкфуртцами для команды традиционно складываются успешно. В двух очных встречах «Тоттенхэм» по разу победил и сыграл вничью.

И уж совсем очевидно, что лондонцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе «шпор» уж точно есть кому.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они одолели «Аякс» (2:1, 4:1).

Причем «Айнтрахт» в своем чемпионате находится на 3 позиции. А вот забили франкфуртцы 55 мячей в 28 матчах Бундеслиги.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Франкфуртцы уступили «Вердеру» (0:2).

А вот до того команда сумела одолеть «Штутгарт» (1:0). Зато чуть раньше франкфуртцы уступили скромному «Гроссашпаху» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл 3 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Кевин Трапп, Элье Ваи, Узун Йилмаз — травмированы.

Состояние команды: Франкфуртцы ныне не блещут стабильностью. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными, как последний.

При этом «Айнтрахт» уж слишком легко и непринужденно прошел крепкий «Аякс». В двух матчах в воротах амстердамцев немцы расписались 6 раз.

Пока никак не удается полноценно заменить ушедшего в «Манчестер Сити» Омара Мармуша. Старается Уго Экитике, на счету которого 13 мячей в чемпионате и 3 в Лиге Европы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «шпор» франкфуртцы еще ни разу не обыгрывали.

Статистика для ставок

«Шпоры» до последней виктории уступили дважды кряду

Обе команды в среднем забивают фактически 2 мяча за матч

И те, и другие пропускают в среднем чаще гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Шпоры» постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей, и явно будут максимально активно атаковать.

Обе команды преуспевают в плане реализации, так что в этом поединке с голами проблем быть не должно.

Ставка: Фора «Тоттенхэма» -2.5 за 5.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 8.00

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Базовый прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» со ставкой 2.08.