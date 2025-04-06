6 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Страсбур». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Страсбур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Реймс» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забила команда всего 29 мячей в 27 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» в Кубке Франции переиграли «Канн» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Брестом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Реймс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Красно-белые» постепенно прибавляют. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Матчи со «Страсбуром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Реймс» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Красно-белые» намерены оторваться от опасной зоны.

«Страсбур»

Турнирное положение: Эльзасцы сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Страсбур» лишь на 3 очка отстает от идущего третьим «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Эльзасцы переиграли «Лион» (4:2).

До того команда с трудом переиграла «Тулузу» (2:1). Да и поединок с «Нантом» принес три зачетных балла (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбур» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Хабиб Диарра — травмирован.

Состояние команды: Эльзасцы нынче по-настоящему несутся. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Страсбур» относительно преуспевает в плане реализации. Эльзасцы настреляли 47 мячей в 27 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Эмануэль Эмега настрелял 12 мячей в нынешнем чемпионате.

Статистика для ставок

«Красно-белые» выиграли в 2 своих последних поединках

Эльзасцы победили в 4 своих последних матчах

«Реймс» в среднем забивает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в зону еврокубков, так что наверняка будут активны в атаке.

«Реймс» бьется за выживание, к тому же имеет заметные сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Страсбура» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40