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    Три зачетных балла для эльзасцев?

    Реймс — Страсбур. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Страсбур»
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    «Страсбур»
    6 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Страсбур». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Страсбур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Апреля 2025 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 18:15 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Реймс» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забила команда всего 29 мячей в 27 поединках французского чемпионата.

    Реймс — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» в Кубке Франции переиграли «Канн» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Брестом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Реймс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Красно-белые» постепенно прибавляют. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи со «Страсбуром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Реймс» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Красно-белые» намерены оторваться от опасной зоны.

    «Страсбур»

    Турнирное положение: Эльзасцы сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Страсбур» лишь на 3 очка отстает от идущего третьим «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Эльзасцы переиграли «Лион» (4:2).

    До того команда с трудом переиграла «Тулузу» (2:1). Да и поединок с «Нантом» принес три зачетных балла (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбур» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Хабиб Диарра — травмирован.

    Состояние команды: Эльзасцы нынче по-настоящему несутся. Команда победила 4 раза кряду.

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    При этом «Страсбур» относительно преуспевает в плане реализации. Эльзасцы настреляли 47 мячей в 27 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Эмануэль Эмега настрелял 12 мячей в нынешнем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Красно-белые» выиграли в 2 своих последних поединках

    • Эльзасцы победили в 4 своих последних матчах

    • «Реймс» в среднем забивает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

    Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в зону еврокубков, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Реймс» бьется за выживание, к тому же имеет заметные сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Страсбура» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    Реймс — Страсбур: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 06.04.202518:15. Три зачетных балла для эльзасцев?
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