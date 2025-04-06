Реймс
Страсбург
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.
При этом «Реймс» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забила команда всего 29 мячей в 27 поединках французского чемпионата.
Реймс — Страсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» в Кубке Франции переиграли «Канн» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Брестом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Реймс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» постепенно прибавляют. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Матчи со «Страсбуром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Реймс» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Красно-белые» намерены оторваться от опасной зоны.
«Страсбур»
Турнирное положение: Эльзасцы сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Страсбур» лишь на 3 очка отстает от идущего третьим «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Эльзасцы переиграли «Лион» (4:2).
До того команда с трудом переиграла «Тулузу» (2:1). Да и поединок с «Нантом» принес три зачетных балла (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбур» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Хабиб Диарра — травмирован.
Состояние команды: Эльзасцы нынче по-настоящему несутся. Команда победила 4 раза кряду.
При этом «Страсбур» относительно преуспевает в плане реализации. Эльзасцы настреляли 47 мячей в 27 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Эмануэль Эмега настрелял 12 мячей в нынешнем чемпионате.
Статистика для ставок
- «Красно-белые» выиграли в 2 своих последних поединках
- Эльзасцы победили в 4 своих последних матчах
- «Реймс» в среднем забивает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.92.
- 3.60Локомотив — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.98Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.17Краснодар — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в зону еврокубков, так что наверняка будут активны в атаке.
«Реймс» бьется за выживание, к тому же имеет заметные сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Страсбура» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40