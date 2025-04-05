1-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брайан Мансилья«Пари НН» — «Оренбург». Онлайн Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол? Жозе МоуриньюМоуринью в Турции: скандалы, поражения и неопределенное будущее
    Все новости спорта

    «Лион» сумеет обуздать «догов»

    Лион — Лилль. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 5 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жонатан Дэвид
    5 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Лилль». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 05 Апреля 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:05 Лилль

    Лилль

  • Лига чемпионов. 1/8 финала
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Лион» на один пункт отстает от заветной шестерки. А вот забила команда 52 мяча в 27 поединках французского чемпионата.

    Лион — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» были биты «Страсбуром» (2:4).

    До того команда нанесла поражение «Гавру» (4:2). При этом чуть ранее она учинила разгром румынскому ФКСБ (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лион» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Малик Фофана — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи», несмотря на последнюю коллизию, нынче пребывают в приличных кондициях. Команда до того победила 5 раз кряду.

    Матчи с «Лиллем» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил дважды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Ткачи» намерены как можно скорее запрыгнуть в топ-6.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» сражаются за зону Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лилль» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

  • Трансферный дайджест. 25 — 31 марта
  • Мюллер в шаге от перехода в МЛС, Садулаева ждут во Франции, на двух игроков «Айнтрахта» облизываются топ-клубы
  • 31/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Доги» переиграли «Ланс» (1:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Нанту». Да и поединок с дортмундской «Боруссией» принес разочарование (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Доги» нынче крайне нестабильны. Команда до последней победы уступила 2 раза кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Лилль» не столь преуспевает в плане реализации. «Доги» настреляли 41 мяч в 27 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Жонатан Дэвид настрелял 14 мячей в нынешнем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Ткачи» до последней коллизии победили 5 раз кряду

    • «Доги» уже больше года не обыгрывают «Лилль»

    • «Лилль» в среднем пропускает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены запрыгнуть в зону еврокубков, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Доги» крайне нестабильны, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чжэн — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруксби — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кенин — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Анисимова — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Микельсен — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лион — Лилль: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 05.04.202522:05. «Лион» сумеет обуздать «догов»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры