Лион
Лилль
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Лион» на один пункт отстает от заветной шестерки. А вот забила команда 52 мяча в 27 поединках французского чемпионата.
Лион — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» были биты «Страсбуром» (2:4).
До того команда нанесла поражение «Гавру» (4:2). При этом чуть ранее она учинила разгром румынскому ФКСБ (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лион» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Малик Фофана — травмирован.
Состояние команды: «Ткачи», несмотря на последнюю коллизию, нынче пребывают в приличных кондициях. Команда до того победила 5 раз кряду.
Матчи с «Лиллем» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил дважды при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Ткачи» намерены как можно скорее запрыгнуть в топ-6.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» сражаются за зону Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Лилль» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Доги» переиграли «Ланс» (1:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Нанту». Да и поединок с дортмундской «Боруссией» принес разочарование (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доги» нынче крайне нестабильны. Команда до последней победы уступила 2 раза кряду.
При этом «Лилль» не столь преуспевает в плане реализации. «Доги» настреляли 41 мяч в 27 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Жонатан Дэвид настрелял 14 мячей в нынешнем чемпионате.
Статистика для ставок
- «Ткачи» до последней коллизии победили 5 раз кряду
- «Доги» уже больше года не обыгрывают «Лилль»
- «Лилль» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 1.86Пари НН — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Аугсбург — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.17Краснодар — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены запрыгнуть в зону еврокубков, так что наверняка будут активны в атаке.
«Доги» крайне нестабильны, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75