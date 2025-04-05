5 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Лилль». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Лилль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Лион» на один пункт отстает от заветной шестерки. А вот забила команда 52 мяча в 27 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» были биты «Страсбуром» (2:4).

До того команда нанесла поражение «Гавру» (4:2). При этом чуть ранее она учинила разгром румынскому ФКСБ (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лион» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Малик Фофана — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ткачи», несмотря на последнюю коллизию, нынче пребывают в приличных кондициях. Команда до того победила 5 раз кряду.

Матчи с «Лиллем» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил дважды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Ткачи» намерены как можно скорее запрыгнуть в топ-6.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сражаются за зону Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» лишь на 2 очка отстает от идущего третьим «Марселя». При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Доги» переиграли «Ланс» (1:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Нанту». Да и поединок с дортмундской «Боруссией» принес разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доги» нынче крайне нестабильны. Команда до последней победы уступила 2 раза кряду.

При этом «Лилль» не столь преуспевает в плане реализации. «Доги» настреляли 41 мяч в 27 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Жонатан Дэвид настрелял 14 мячей в нынешнем чемпионате.

Статистика для ставок

«Ткачи» до последней коллизии победили 5 раз кряду

«Доги» уже больше года не обыгрывают «Лилль»

«Лилль» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены запрыгнуть в зону еврокубков, так что наверняка будут активны в атаке.

«Доги» крайне нестабильны, к тому же имеют заметные сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Лиона» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75