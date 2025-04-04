4 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» и «Узген». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барс» — «Узген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» текущий сезон начал не лучшим образом. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» в 3 стартовых матчах разжился 4 очками. А вот отличилась команда всего 2 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она переиграла «Бишкек Сити» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Азияголом» (1:1). А вот поединок с «Талантом» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 4 своих последних матчах команда добыла всего одну победу. В этих поединках «Барс» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Барс» мотивирован побороться за попадание в первую пятерку. А вот состав по именам выглядит довольно скромно.

В матче с другим новичком элиты команда постарается продолжить свой успешный ход. «Барс» намерен воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда почувствовала вкус победы, и не намерена сбавлять оборотов.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Узген» в 3 матчах чемпионата набрал лишь 3 зачетных пункта. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Узген» нанес поражение «Кыргызалтыну» (3:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Алаю». А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Бишкек Сити» (1:3).

При этом «Узген» в 4 своих последних поединках добыл лишь одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Узген» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

При этом «Узген» лишь впервые на уровне элитного дивизиона. Хотя до того команда уступила дважды кряду.

Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Тем не менее, «Узген» всеми силами будет сражаться за выживание в элите.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Скромная команда постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

И те, и другие свои дебютные победы в элитном дивизионе добыли в минувшем туре

«Барс» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Узген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.73.

Прогноз: «Узген» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются прибавить в плане реализации, да и оппонент пропускает частенько.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00