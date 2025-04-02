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    Фейеноорд — Гронинген. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Эредивизия, 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Гронинген»
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    Игор Пайшан
    2 апреля в 25-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Гронинген». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Гронинген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 02 Апреля 2025 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 21:00 Гронинген

    Гронинген

  • Гронинген
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: По итогам 26-ти туров нидерландского первенства команда занимает четвертую позицию с 50 очками.

    Между тем, «Фейеноорд» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-3), а также на четыре балла опережает пятого в таблице «Твенте».

    Фейеноорд — Гронинген: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на национальное первенство, роттердамцы обыграли «Гоу Эхед Иглз» (3:2).

    До того коллектив также набрал три очка в рамках нидерландской лиги, когда в чужих стенах одержал разгромную победу над «Твенте» с результатом 6:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Уэда, Стенгс, Уго Буэно, Тимбер, Ньивкоп, Бейло, Надже, Лотомба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Нидерландов, «Фейеноорд» выиграл после трех поединков без побед.

    Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Игор Пайшан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Эредивизии с 10-ю голами.

    «Гронинген»

    Турнирное положение: «Гронинген» по итогам 26-ти туров национального чемпионата находится в верхней половине турнирной таблицы.

    Команда набрала 32 очка и пребывает на восьмой позиции в зоне плей-офф за попадание в Лигу конференций (топ-8), по дополнительным показателям опережая девятую строчку.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Бредой» (1:1).

    Ранее в товарищеской встрече коллектив потерпел поражение, когда снова-таки в домашних стенах проиграл немецкому «Шальке» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Бакуна, Мариани и Боуланд, дисквалифицирован — де Йонге.

    Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, «Гронинген» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, что, правда, будет непросто, если учесть уровень соперника, который превосходит их в классе, а также фактор чужого поля.

    Бриньоульфюр Виллюмссон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фейеноорда» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Гронингена» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Гронинген» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.90, победа «Гронингена» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Фейеноорда».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    Фейеноорд — Гронинген: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 02.04.202521:00. Поднимется ли «Фейе» на третье место?
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