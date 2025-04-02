2 апреля в 25-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Гронинген». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Гронинген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: По итогам 26-ти туров нидерландского первенства команда занимает четвертую позицию с 50 очками.

Между тем, «Фейеноорд» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-3), а также на четыре балла опережает пятого в таблице «Твенте».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на национальное первенство, роттердамцы обыграли «Гоу Эхед Иглз» (3:2).

До того коллектив также набрал три очка в рамках нидерландской лиги, когда в чужих стенах одержал разгромную победу над «Твенте» с результатом 6:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Уэда, Стенгс, Уго Буэно, Тимбер, Ньивкоп, Бейло, Надже, Лотомба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Нидерландов, «Фейеноорд» выиграл после трех поединков без побед.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Игор Пайшан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Эредивизии с 10-ю голами.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Гронинген» по итогам 26-ти туров национального чемпионата находится в верхней половине турнирной таблицы.

Команда набрала 32 очка и пребывает на восьмой позиции в зоне плей-офф за попадание в Лигу конференций (топ-8), по дополнительным показателям опережая девятую строчку.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Бредой» (1:1).

Ранее в товарищеской встрече коллектив потерпел поражение, когда снова-таки в домашних стенах проиграл немецкому «Шальке» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Бакуна, Мариани и Боуланд, дисквалифицирован — де Йонге.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, «Гронинген» проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, что, правда, будет непросто, если учесть уровень соперника, который превосходит их в классе, а также фактор чужого поля.

Бриньоульфюр Виллюмссон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фейеноорда» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Гронингена» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Гронинген» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.90, победа «Гронингена» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Фейеноорда».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30