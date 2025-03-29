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    «Кристал Пэлас» огорчит «дачников»

    Фулхэм — Кристал Пэлас: прогноз на футбол, Кубок Англии, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
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    Жан-Филип Матета
    29 марта в 1/4 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 29 Марта 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 15:15 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Дачники» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 8 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Фулхэм» на 2 зачетных пункта отстает от топ-6. А вот отличилась команда 43 забитыми мячами в 29 матчах чемпионата Англии.

    Фулхэм — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Фулхэм» нанес поражение «Тоттенхэму» (2:0).

    А вот до того команда уступила «Брайтону» (1:2). А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился победой в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две виктории. В этих поединках «Фулхэм» забил 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете, Харри Уилсон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дачники» нынче пребывают в достаточно приличных кондициях. Команда способна побороться за Кубок Англии.

    Матчи с «Кристал Пэласом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Фулхэм» победил и проиграл по разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Дачники» имеют достаточно серьезный подбор атакующих исполнителей.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Орлы» бьются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Кристал Пэлас» относительно неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 33 раза в 28 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Орлы» нанесли поражение «Хам-Каму» (1:0).

    До того команда минимально одолела «Ипсвич». Да и поединок с «Миллуоллом» также завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Шейх Дукоре — травмирован.

    Состояние команды: «Орлы» традиционно имеют не столь надежные тылы. Зато команда выиграла в 5 своих последних поединках.

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    При этом «Кристал Пэлас» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и мотивация побороться за Кубок Англии имеется.

    В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс отличный сезон проводит Жан-Филип Матета, на счету которого 12 мячей в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кристал Пэлас» нынче выглядит сильнее земляков.

    Статистика для ставок

    • «Орлы» выиграли в 5 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Кристал Пэлас» не пропустил в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Кристал Пэлас» нынче на коне, и явно будет максимально активен в атаке.

    Номинальные гости проводят продуктивный цикл, тогда как оборона оппонента ошибается достаточно часто.

    Ставка: Победа «Кристал Пэласа» за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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