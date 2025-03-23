Шотландия
Греция
Шотландия
Турнирное положение: Шотландия со счетом 1:0 выиграла на выезде в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе, поэтому теперь может позволить себе даже сыграть вничью.
Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.
Шотландия — Греция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Грецией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Шотландия в гостях переиграла Польшу (2:1).
Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал максимум очков, одержав минимальную победу над Хорватией дома с результатом 1:0.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Шотландия ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на итоговый успех, особенно на своем поле, хотя, безусловно, не стоит списывать и соперника со счетов.
Скотт Мактоминей — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.
Греция
Турнирное положение: Греция проиграла нынешнему сопернику на своем поле со счетом 0:1 в первом поединке, поэтому для выхода в элитный дивизион ей нужно побеждать на выезде.
Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.
Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей с Шотландией игре в последнем туре группы Лиги наций Греция на чужом поле обыграла Финляндию (2:0).
Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без баллов, потерпев крупное поражение в домашних стенах от Англии с результатом 0:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми предыдущих матчах, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, Греция выиграла шесть раз при двух поражениях.
Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет сложно против соперника, который демонстрирует отличную форму.
Фотис Иоаннидис — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Шотландия выиграла
- в трех из четырех последних матчей Шотландии хотя бы одна команда не забивала
- в шести из восьми последних матчей Греция выиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа Греции — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Между тем, в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: Шотландия победит за 2.55