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    Увезет ли Греция победу из Шотландии?

    Шотландия — Греция: Гости проиграли в первом матче, но отыграются ли они на выезде? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.85 и 2.55

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    Скотт Мактоминей
    23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Шотландия на своем поле сыграет против Греции. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия — Греция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В 23 Марта 2025 года

    Шотландия

  • Эдинбург
    •  Шотландия 20:00 Греция

    Греция

  • Афины
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    Шотландия

    Турнирное положение: Шотландия со счетом 1:0 выиграла на выезде в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе, поэтому теперь может позволить себе даже сыграть вничью.

    Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.

    Шотландия — Греция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Грецией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Шотландия в гостях переиграла Польшу (2:1).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал максимум очков, одержав минимальную победу над Хорватией дома с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Шотландия ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на итоговый успех, особенно на своем поле, хотя, безусловно, не стоит списывать и соперника со счетов.

    Скотт Мактоминей — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.

    Греция

    Турнирное положение: Греция проиграла нынешнему сопернику на своем поле со счетом 0:1 в первом поединке, поэтому для выхода в элитный дивизион ей нужно побеждать на выезде.

    Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей перед встречей с Шотландией игре в последнем туре группы Лиги наций Греция на чужом поле обыграла Финляндию (2:0).

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без баллов, потерпев крупное поражение в домашних стенах от Англии с результатом 0:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми предыдущих матчах, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, Греция выиграла шесть раз при двух поражениях.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет сложно против соперника, который демонстрирует отличную форму.

    Фотис Иоаннидис — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Шотландия выиграла

    • в трех из четырех последних матчей Шотландии хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из восьми последних матчей Греция выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа Греции — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: Шотландия победит за 2.55

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    Шотландия — Греция: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 23.03.202520:00. Увезет ли Греция победу из Шотландии?
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