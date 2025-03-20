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    Иорданцы начнут без прелюдий

    Иордания — Палестина: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Иордании
    Прогноз и ставки на Иордания — Палестина
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    Язан Аль-Наймат
    20 марта в 7-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иордания и Палестина. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Иордания — Палестина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Иордания

    Турнирное положение: Иорданцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Иордания в 6 турах квалификации набрала 9 очков. Причем команда забила 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Иорданцы не смогли переиграть КНДР (1:1).

    При этом чуть ранее иорданцы подписали мировую с Узбекистаном (0:0). А вот контрольный поединок с «Зенитом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Иордания разжилась 4 ничьими. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Иорданцы на 2 очка отстают от искомой 2 позиции. При этом команда не побеждает уже 6 кряду.

    Матчи с Палестиной для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Иордания победила 4 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Иорданцы должны максимально воспользоваться фактором своего поля.

    Палестина

    Турнирное положение: Палестинцы проваливают нынешнюю квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем Палестина в 6 поединках разжилась всего 3 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего 4 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Палестина не уступила Южной Корее (1:1).

    До того команда минимально уступила Оману. А вот встреча с Кувейтом завершилась боевым паритетом (2:2).

    Вообще же, Палестина в 5 своих последних матчах добыла 2 паритета. Забила в них команда 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе палестинцы выглядят не столь выгодно. Команда забивает с огромнейшей натугой.

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    При этом Палестина имеет не особо надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 8 мячей в 6 матчах квалификации.

    Имея весьма скромный по именам состав, Палестина, тем не менее, постарается разжиться очками. Команда рассчитывает на эффективность своих контратак.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом палестинцы еще ни разу не обыгрывали Иорданию.

    Статистика для ставок

    • Палестинцы пропускают в среднем 2 гола за матч

    • Иордания не побеждала в 6 своих последних матчах

    • Палестинцы еще ни разу не обыгрывали иорданцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иордания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: Номинальные хозяева неплохо выглядят в плане реализации, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

    Палестина в нынешней квалификации выступает неудачно, и вряд ли сможет дать бой иорданцам.

    Ставка: Победа Иордании в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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