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    «Алдиеру» сразу придется несладко

    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер»
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    «Алдиер»
    12 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алдиер». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 12 Марта 2025 года

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •  Нефтчи Кочкор-Ата 16:30 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
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    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата прошедший сезон провел достаточно продуктивно. Команда в итоге заняла 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата отличился 36 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Алаю».

    До того команда подписала мировую с «Дордоем» (0:0). При этом чуть ранее она проиграла тому же «Алаю» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за медали чемпионата.

    Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается исправиться за стартовую неудачу в чемпионате.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» набрал всего 25 очков в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем намного больше гола за матч — 43 мяча.

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    • Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. «Алдиер» не дал себя обыграть «Дордою» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Илбирсу» (3:2). А вот еще раньше она подписала мировую с «Кыргызалтыном» (0:0).

    При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алдиер» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам смотрится симпатично.

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    При этом «Алдиер» слабовато атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 27 мячей в 27 поединках.

    В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках дважды уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата. И лишь в одном поединке она добилась ничьей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Вот только «Алдиер» не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже полтора года.

    Статистика для ставок

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает с конца августа

    • «Алдиер» не проигрывал в 7 своих последних матчах

    • «Алдиер» не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже полтора года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

    Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата традиционно успешно противостоит «Алдиеру».

    Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, а вот «Нефтчи» Кочкор-Ата явно начнет поединок активно.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер»: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 12.03.202516:30. «Алдиеру» сразу придется несладко
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