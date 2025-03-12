Нефтчи Кочкор-Ата
Алдиер
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата прошедший сезон провел достаточно продуктивно. Команда в итоге заняла 5 место в турнирной таблице.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата отличился 36 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Алаю».
До того команда подписала мировую с «Дордоем» (0:0). При этом чуть ранее она проиграла тому же «Алаю» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за медали чемпионата.
Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается исправиться за стартовую неудачу в чемпионате.
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Алдиер» набрал всего 25 очков в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем намного больше гола за матч — 43 мяча.
Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. «Алдиер» не дал себя обыграть «Дордою» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Илбирсу» (3:2). А вот еще раньше она подписала мировую с «Кыргызалтыном» (0:0).
При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алдиер» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам смотрится симпатично.
При этом «Алдиер» слабовато атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 27 мячей в 27 поединках.
В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках дважды уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата. И лишь в одном поединке она добилась ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Вот только «Алдиер» не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже полтора года.
Статистика для ставок
- «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает с конца августа
- «Алдиер» не проигрывал в 7 своих последних матчах
- «Алдиер» не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже полтора года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.
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Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата традиционно успешно противостоит «Алдиеру».
Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, а вот «Нефтчи» Кочкор-Ата явно начнет поединок активно.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50