12 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алдиер». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата прошедший сезон провел достаточно продуктивно. Команда в итоге заняла 5 место в турнирной таблице.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата отличился 36 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:2 она уступила «Алаю».

До того команда подписала мировую с «Дордоем» (0:0). При этом чуть ранее она проиграла тому же «Алаю» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за медали чемпионата.

Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается исправиться за стартовую неудачу в чемпионате.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» минувший чемпионат провел не столь успешно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Алдиер» набрал всего 25 очков в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем намного больше гола за матч — 43 мяча.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. «Алдиер» не дал себя обыграть «Дордою» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Илбирсу» (3:2). А вот еще раньше она подписала мировую с «Кыргызалтыном» (0:0).

При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алдиер» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам смотрится симпатично.

При этом «Алдиер» слабовато атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 27 мячей в 27 поединках.

В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках дважды уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата. И лишь в одном поединке она добилась ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Вот только «Алдиер» не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже полтора года.

Статистика для ставок

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает с конца августа

«Алдиер» не проигрывал в 7 своих последних матчах

«Алдиер» не побеждает «Нефтчи» Кочкор-Ата уже полтора года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата традиционно успешно противостоит «Алдиеру».

Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, а вот «Нефтчи» Кочкор-Ата явно начнет поединок активно.

Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50