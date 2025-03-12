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    Расслабится ли «Арсенал» в матче с ПСВ?

    «Арсенал» — ПСВ: Хозяева разгромили соперника, но найдут ли они мотивацию в ответной игре? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 2.00 и 2.45

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — ПСВ
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    Леандро Троссард
    12 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» на своем поле сыграет против ПСВ. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — ПСВ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 ПСВ

    ПСВ

  • Эйндховен
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» сумел попросту уничтожить соперника на чужом поле со счетом 7:1 в первом матче, поэтому ответный поединок превратился в формальность.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла третью позицию с 19 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

    Арсенал Лондон — ПСВ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» на выезде разошелся мировой с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    В АПЛ коллектив находится на втором месте с отставанием в 15 очков от лидера «Ливерпуля» (тот сыграл на матч больше) и с отрывом в четыре балла от третьего в таблице «Ноттингем Форест».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Сака, Томиясу, Хаверц и Габриэл Жезус, дисквалифицирован — Тимбер.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл лишь раз при одном поражении и двух ничьих.

    Такая форма вроде как сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, даже если не учитывать их же разгромную победу в первом матче на выезде, это им и не нужно для прохода в четвертьфинал.

    Кай Хаверц и Бакайо Сака, которые травмированы — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ потерпел форменный разгром в первом матче на своем поле, поэтому в ответной игре, да еще и на выезде, ему уже точно ничего не светит.

    Команда заняла 14-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где сенсационно прошла «Ювентус», когда после поражения 1:2 на выезде выиграла 3:1 дома.

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  • 01/03/2025

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура нидерландского первенства ПСВ одержал победу над «Херенвеном» (2:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится лишь на второй позиции, на восемь очков отставая от лидирующего «Аякса».

    Не сыграют: травмированы — Байрактаревич, Тилльман и Пепи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах ПСВ три раза проиграл при одной победе.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех даже с учетом того, что соперник может расслабиться и позволить себе проиграть, особенно на чужом поле.

    Малик Тилльман, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми последних матчах ПСВ забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.80, победа ПСВ — в 7.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в восьми последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в семи последних матчах ПСВ.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Арсенал» — ПСВ: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 12.03.202523:00. Расслабится ли «Арсенал» в матче с ПСВ?
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