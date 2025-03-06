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    Команды сыграют в результативный футбол?

    «Ягеллония» — «Серкль Брюгге». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Лига конференций, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Серкль Брюгге»
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    «Ягеллония» — «Катовице»
    Польский клуб «Ягеллония» сыграет против бельгийской команды «Серкль Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Серкль Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 23:00 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •

    «Ягеллония»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: Польский клуб в стыковом раунде еврокубка одержал победу над командой «Бачка-Топола» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).

    Последние матчи: После матчей еврокубков, поляки провели два матча в чемпионате страны, выиграв у «Катовице» (1:0) и сыграв вничью с «Краковией» (2:2).

    Ягеллония — Серкль Брюгге: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Защитник клуба Михал Сачек выбыл из строя из-за травмы.
    Прогнозы и ставки на НБА

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ягеллония» одержала три победы, одну встречу завершила вничью и один поединок проиграла.

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Серкль-Брюгге» занял 8 место, набрав 11 очков: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Бельгийцы вышли в 1/8 финала напрямую.

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    • Последние матчи: В высшей лиги Бельгии «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Антверпеном» (0:0).

    Не сыграют: Абдул Уаттара и Стив Нгура получили мышечную травму.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Серкль Брюгге» сыграл четыре раза вничью и в одном поединке проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Ягеллония» в стыковом раунде Лиги конференций выиграла у «Бачки-Топола»

    • «Серкль Брюгге» занял 8 место в Лиге конференций

    • Соперники ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.75, а победа «Серкль Брюгге» — в 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Обе команды в среднем забивают по голу, можно сыграть на том, что «Ягеллония» и «Серкль Брюгге» смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.

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