Ягеллония
Серкль Брюгге
«Ягеллония»
Путь в плей-офф Лиги конференций: Польский клуб в стыковом раунде еврокубка одержал победу над командой «Бачка-Топола» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).
Последние матчи: После матчей еврокубков, поляки провели два матча в чемпионате страны, выиграв у «Катовице» (1:0) и сыграв вничью с «Краковией» (2:2).
Ягеллония — Серкль Брюгге: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Защитник клуба Михал Сачек выбыл из строя из-за травмы.
Прогнозы и ставки на НБА
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Ягеллония» одержала три победы, одну встречу завершила вничью и один поединок проиграла.
«Серкль Брюгге»
Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Серкль-Брюгге» занял 8 место, набрав 11 очков: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Бельгийцы вышли в 1/8 финала напрямую.
Последние матчи: В высшей лиги Бельгии «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Антверпеном» (0:0).
Не сыграют: Абдул Уаттара и Стив Нгура получили мышечную травму.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Серкль Брюгге» сыграл четыре раза вничью и в одном поединке проиграл.
Статистика для ставок
- «Ягеллония» в стыковом раунде Лиги конференций выиграла у «Бачки-Топола»
- «Серкль Брюгге» занял 8 место в Лиге конференций
- Соперники ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.75, а победа «Серкль Брюгге» — в 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10 соответственно.
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Прогноз: Обе команды в среднем забивают по голу, можно сыграть на том, что «Ягеллония» и «Серкль Брюгге» смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.