Польский клуб «Ягеллония» сыграет против бельгийской команды «Серкль Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Серкль Брюгге», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ягеллония»

Путь в плей-офф Лиги конференций: Польский клуб в стыковом раунде еврокубка одержал победу над командой «Бачка-Топола» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).

Последние матчи: После матчей еврокубков, поляки провели два матча в чемпионате страны, выиграв у «Катовице» (1:0) и сыграв вничью с «Краковией» (2:2).

Ягеллония — Серкль Брюгге: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.903.603.60Бонус$1500

Не сыграют: Защитник клуба Михал Сачек выбыл из строя из-за травмы.

Прогнозы и ставки на НБА

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ягеллония» одержала три победы, одну встречу завершила вничью и один поединок проиграла.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Серкль-Брюгге» занял 8 место, набрав 11 очков: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Бельгийцы вышли в 1/8 финала напрямую.

Последние матчи: В высшей лиги Бельгии «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Антверпеном» (0:0).

Не сыграют: Абдул Уаттара и Стив Нгура получили мышечную травму.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Серкль Брюгге» сыграл четыре раза вничью и в одном поединке проиграл.

Статистика для ставок

«Ягеллония» в стыковом раунде Лиги конференций выиграла у «Бачки-Топола»

«Серкль Брюгге» занял 8 место в Лиге конференций

Соперники ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.75, а победа «Серкль Брюгге» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Обе команды в среднем забивают по голу, можно сыграть на том, что «Ягеллония» и «Серкль Брюгге» смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.