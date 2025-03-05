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    «Алтын Асыр» начнет чемпионат уверенно

    «Алтын Асыр» — «Ашхабад». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 5 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Ашхабад»
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    «Алтын Асыр»
    5 марта в 1-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Ашхабад». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 05 Марта 2025 года

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •  Алтын Асыр 13:00 Ашхабад

    Ашхабад

  • Ашхабад
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    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» прошедший сезон провел относительно успешно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алтын Асыр» на 25 зачетных баллов отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 30 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 4:0 она переиграла «Копетдаг».

    До того команда сумела одолеть «Ашхабад» (2:1). При этом ранее она нанесла поражение крепкому «Ахалу» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алтын Асыр» довольно результативно атакует. Команда настреляла 72 мяча в 30 поединках прошедшего чемпионата.

    Матчи с «Ашхабадом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Алтын Асыр» победил 5 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Стартовать команда явно постарается как можно увереннее.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» прошлый чемпионат провел неудачно. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ашхабад» на 7 зачетных баллов отстал от топ-5. При этом в собственные ворота команда пропустила 58 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Поражение от «Алтын Асыра» получилось досадным (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Небитчи» (2:1). А вот поединок с «Аркадагом» завершился коллизией (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ашхабад» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ашхабад» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно прилично.

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    При этом «Ашхабад» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 27 мячей в 30 матчах минувшего чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье она несколько усилилась.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Ашхабад» постарается начать чемпионат с набора очков.

    Статистика для ставок

    • «Алтын Асыр» победил в 3 своих последних матчах

    • «Ашхабад» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Ашхабад» уже 5 лет не может одолеть «Алтын Асыр»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.53, а победа оппонента — в скромные 9.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.

    Прогноз: «Алтын Асыр» явно сильнее соперника, так что ждем от команды активных атак.

    Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, чего не скажешь о сопернике.

    Ставка: Фора «Алтын Асыра» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.92

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