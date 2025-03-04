4 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд на своем поле сыграет против «Лилля». Начало игры — в 23:00 по мск. Боруссия Д — Лилль: прогноз на футбол и ставка за 1.80, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 10-ю позицию с 15 баллами, что и обеспечило ей выступление в плей-офф.

Команда после этого уверенно прошла в стыковых поединках лиссабонский «Спортинг», который разгромил на выезде 3:0, после чего дома сыграл вничью 0:0.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 24-го тура немецкого первенства «Боруссия» Дортмунд на чужом поле обыграла «Санкт-Паули» (2:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на 10-й позиции с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6) и в шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Райерсон, Мане и Нмеча, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд ни разу не проиграла при двух победах.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть хорошую форму соперника в главном еврокубке.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с 10-ю голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял седьмую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

Команда в основном раунде турнира обыграла «Реал», «Атлетико», «Болонью», «Штурм» и «Фейеноорд», сыграла вничью с «Ювентусом», а также проиграла «Спортингу» и «Ливерпулю».

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на 24-й тур французской Лиги 1, «Лилль» на чужом поле разгромно проиграл ПСЖ (1:4).

В своем национальном первенстве коллектив по итогам 24-х поединков находится на пятой позиции в зоне еврокубков, отставая в два очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Не сыграют: травмированы — Умтити, Сахрауи, Жегрова и Тиагу Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Лилль» три раза проиграл при двух победах.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть форму «Догов» в текущем розыгрыше главного еврокубка.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Боруссии» Дортмунд хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Дортмунд забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Лилля» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.00, победа «Лилля» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в пяти из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Боруссии» Дортмунд.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18