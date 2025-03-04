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    «Ахал» быстро вскроет оборону «нефтяников»

    «Ахал» — «Небитчи». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 4 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Небитчи»
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    «Ахал»
    4 марта в 1-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Небитчи». Начало игры — в 16:00 мск. Ахал — Небитчи: прогноз на футбол и ставка за 2.10, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 04 Марта 2025 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 16:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
    •

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» прошедший сезон провел довольно успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» на 23 зачетных балла отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 30 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Алтын Асыру».

    До того команда уверенно переиграла «Шагадам» (4:1). При этом ранее она нанесла поражение «Небитчи» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ахал» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нефтяники» довольно результативно атакуют. Команда настреляла 68 мячей в 30 поединках прошедшего чемпионата.

    Матчи с «Небитчи» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ахал» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Стартовать команда явно намерена как можно увереннее.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Нефтяники» прошлый чемпионат провели неудачно. Команда финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Небитчи» на 8 зачетных баллов отстал от топ-5. При этом в собственные ворота команда пропустила 64 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Нефтяники» уступили «Ашхабаду» (1:2).

    До того команда по всем статьям уступила «Ахалу» (0:2). Да и поединок с «Шагадамом» завершился коллизией (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Небитчи» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нефтяники» вполне способны прибавить в плане результатов. Хоть в 3 своих последних матчах команда уступила.

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    При этом «Небитчи» не преуспевает в плане реализации. «Нефтяники» настреляли 28 мячей в 30 матчах минувшего чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье она несколько усилилась.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Нефтяники» постараются начать чемпионат с набора очков.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» до последней коллизии выиграл 5 раз кряду

    • «Нефтяники» уступили в 3 последних поединках

    • «Небитчи» проиграл «Ахалу» в 4 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, так что ждем от команды активных атак.

    Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, чем и займутся с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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