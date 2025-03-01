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    «Волки» загрызут «музыкантов»

    «Вердер» — «Вольфсбург»: Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 марта 2025 года

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    Марвин Дукш
    1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Марта 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: Бременцы окопались в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вердер» на 8 очков отстает от еврокубковой 6 позиции. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 47 пропущенных в свои ворота.

    Вердер — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Вердер» в Кубке Германии уступил «Арминии» (1:2).

    А вот до того команда была разгромлена «Фрайбургом» (0:5). При этом поединок с «Хоффенхаймом» также завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Вердер» забил 3 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Марко Фридль — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Музыканты» уступили в 4 своих последних поединках. Плюс пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Матчи с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и пора бы Марвину Дукшу вернуться на забивной путь!

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Вольфсбург» весьма неплохо атакует, отличившись 46 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 23 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Волки» были биты «РБ Лейпцигом» (0:1).

    До того команда не смогла переиграть «Бохум» (1:1). А вот поединок со «Штутгартом» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.

    Состояние команды: «Волки» проводят нестабильный отрезок. Команда чередует относительно успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 4 зачетных пункта.

    Продуктивный сезон выдает Мохамед Амура. Алжирский форвард настрелял 9 мячей в ворота соперников при 8 ассистах.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник слишком часто ошибается у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • «Волки» не побеждали в 2 последних матчах

    • «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Вердер» проиграл в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, плюс сражаются за выход в еврокубки.

    «Волки» имеют довольно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Вердер» проиграл четырежды кряду.

    Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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