Вердер
Вольфсбург
«Вердер»
Турнирное положение: Бременцы окопались в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Вердер» на 8 очков отстает от еврокубковой 6 позиции. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 47 пропущенных в свои ворота.
Вердер — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Вердер» в Кубке Германии уступил «Арминии» (1:2).
А вот до того команда была разгромлена «Фрайбургом» (0:5). При этом поединок с «Хоффенхаймом» также завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Вердер» забил 3 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Марко Фридль — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Музыканты» уступили в 4 своих последних поединках. Плюс пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
Матчи с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и пора бы Марвину Дукшу вернуться на забивной путь!
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Вольфсбург» весьма неплохо атакует, отличившись 46 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 23 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Волки» были биты «РБ Лейпцигом» (0:1).
До того команда не смогла переиграть «Бохум» (1:1). А вот поединок со «Штутгартом» завершился непростой победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.
Состояние команды: «Волки» проводят нестабильный отрезок. Команда чередует относительно успешные поединки с откровенно блеклыми.
При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 4 зачетных пункта.
Продуктивный сезон выдает Мохамед Амура. Алжирский форвард настрелял 9 мячей в ворота соперников при 8 ассистах.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник слишком часто ошибается у своих ворот.
Статистика для ставок
- «Волки» не побеждали в 2 последних матчах
- «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Вердер» проиграл в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, плюс сражаются за выход в еврокубки.
«Волки» имеют довольно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Вердер» проиграл четырежды кряду.
Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40