1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы окопались в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Вердер» на 8 очков отстает от еврокубковой 6 позиции. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 47 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Вердер» в Кубке Германии уступил «Арминии» (1:2).

А вот до того команда была разгромлена «Фрайбургом» (0:5). При этом поединок с «Хоффенхаймом» также завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Вердер» забил 3 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Марко Фридль — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Музыканты» уступили в 4 своих последних поединках. Плюс пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Матчи с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и пора бы Марвину Дукшу вернуться на забивной путь!

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вольфсбург» весьма неплохо атакует, отличившись 46 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 23 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Волки» были биты «РБ Лейпцигом» (0:1).

До того команда не смогла переиграть «Бохум» (1:1). А вот поединок со «Штутгартом» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.

Состояние команды: «Волки» проводят нестабильный отрезок. Команда чередует относительно успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 4 зачетных пункта.

Продуктивный сезон выдает Мохамед Амура. Алжирский форвард настрелял 9 мячей в ворота соперников при 8 ассистах.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник слишком часто ошибается у своих ворот.

Статистика для ставок

«Волки» не побеждали в 2 последних матчах

«Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Вердер» проиграл в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, плюс сражаются за выход в еврокубки.

«Волки» имеют довольно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Вердер» проиграл четырежды кряду.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40