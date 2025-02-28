В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Баварию». Встреча пройдет 28 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 23-х туров чемпионата Германии набрал 36 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на седьмой позиции, на два очка отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на три пункта — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле разошелся миром с «Хоффенхаймом» (1:1).

Перед этим коллектив в 22-м туре чемпионата Германии и вовсе остался без очков, когда теперь уже в своих стенах потерпел поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Нарти, Туре, Оливьер, Загаду, Аль-Дахиль и Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Штутгарт» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, довольно высокий класс и фактор своего поля все же позволяют им рассчитывать на очки.

Эрмедин Демирович и Ник Вольтемаде — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с восемью голами.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» по итогам 23-х туров чемпионата Германии набрала 58 баллов и борется за завоевание чемпионского титула.

Команда занимает первую позицию с отрывом в восемь очков от своего ближайшего преследователя, а также действующего чемпиона страны «Байера».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал разгромную победу над «Айнтрахтом» (4:0).

Перед этим коллектив сыграл в драматичную ничью с «Селтиком» (1:1) в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов, что позволило ему выйти в следующий раунд главного еврокубка.

Не сыграют: травмированы — Киммих, Упамекано, Станишич и Перец, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» выиграла лишь раз (две ничьих), а в восьми последних играх ни разу не проиграла.

Это сулит гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно учесть преимущество в классе над соперником, который переживает некоторый спад.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 21-м голом.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Штутгарт» не проиграл

в шести из восьми последних матчей «Бавария» не проиграла при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Баварии» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Штутгарта» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в восьми последних матчах гости не проиграли. При этом в шести из них забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из шести последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Бавария» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их шести из восьми последних матчей.

Ставка: «Бавария» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20