В рамках полуфинала Кубка Нидерландов ПСВ на своем поле примет «Гоу Эхед Иглз». Поединок пройдет 26 февраля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Гоу Эхед Иглз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ уже прошел три стадии Кубка Нидерландов, обыграв на своем поле «Конинклейке», «Эксельсиор» и «Фейеноорд».

Команда по итогам 23-х туров главного дивизиона страны занимает вторую позицию с отставанием в пять очков от лидера «Аякса», а также с отрывом в девять баллов от третьего «Фейеноорда».

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной в 1/16 финала Лиги чемпионов, эйндховенцы в своих стенах сенсационно обыграли «Ювентус» (3:1) и вышли в следующий раунд.

Перед этим в 23-м туре национального первенства коллектив на своем поле потерял очки, когда разошелся мировой с «Утрехтом» со счетом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСВ выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Рикардо Пепи — лучший бомбардир команды в Кубке Нидерландов с четырьмя голами.

«Гоу Эхед Иглз»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглз» также прошел три стадии Кубка Нидерландов, обыграв на выезде «Спарту» Роттердам, «Твенте» и «Нордвейк».

Команда по итогам 23-х туров элитного дивизиона страны занимает седьмую позицию в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отрывом в восемь очков от девятого места, что вне данной зоны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аякса» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Нидерландов коллектив уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах переиграл роттердамскую «Спарту» — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальную лигу, «Гоу Эхед Иглз» два раза проиграл, а выиграл лишь однажды.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Матис Сюрай — лучший бомбардир команды в Кубке Нидерландов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах ПСВ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в 11-ти из 13-ти последних матчей «Гоу Эхед Иглз» не проиграл

в двух последних матчах «Гоу Эхед Иглз» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.28 и 3.65.

Прогноз: в четырех предыдущих матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех последних из них забивали больше 2,5 голов.