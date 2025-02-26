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    Выйдет ли ПСВ в финал Кубка Нидерландов?

    ПСВ — «Гоу Эхед Иглз»: Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 26 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Гоу Эхед Иглз»
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    Рикардо Пепи
    В рамках полуфинала Кубка Нидерландов ПСВ на своем поле примет «Гоу Эхед Иглз». Поединок пройдет 26 февраля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Гоу Эхед Иглз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ уже прошел три стадии Кубка Нидерландов, обыграв на своем поле «Конинклейке», «Эксельсиор» и «Фейеноорд».

    Команда по итогам 23-х туров главного дивизиона страны занимает вторую позицию с отставанием в пять очков от лидера «Аякса», а также с отрывом в девять баллов от третьего «Фейеноорда».

    Последние матчи: в предыдущей игре, которая была ответной в 1/16 финала Лиги чемпионов, эйндховенцы в своих стенах сенсационно обыграли «Ювентус» (3:1) и вышли в следующий раунд.

    Перед этим в 23-м туре национального первенства коллектив на своем поле потерял очки, когда разошелся мировой с «Утрехтом» со счетом 2:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСВ выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Рикардо Пепи — лучший бомбардир команды в Кубке Нидерландов с четырьмя голами.

    «Гоу Эхед Иглз»

    Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглз» также прошел три стадии Кубка Нидерландов, обыграв на выезде «Спарту» Роттердам, «Твенте» и «Нордвейк».

    Команда по итогам 23-х туров элитного дивизиона страны занимает седьмую позицию в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отрывом в восемь очков от девятого места, что вне данной зоны.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Аякса» (0:2).

    Перед этим в предыдущем туре чемпионата Нидерландов коллектив уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах переиграл роттердамскую «Спарту» — 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на национальную лигу, «Гоу Эхед Иглз» два раза проиграл, а выиграл лишь однажды.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Матис Сюрай — лучший бомбардир команды в Кубке Нидерландов текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах ПСВ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в 11-ти из 13-ти последних матчей «Гоу Эхед Иглз» не проиграл

    • в двух последних матчах «Гоу Эхед Иглз» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.28 и 3.65.

    Прогноз: в четырех предыдущих матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех последних из них забивали больше 2,5 голов.


    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.50, победа «Гоу Эхед Иглз» — в 8.50. Между тем, в пяти из семи последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их четырех из семи последних домашних матчей.

    Ставка: ПСВ победит и тотал больше 3,5 голов за 2.10

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