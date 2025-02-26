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    «Быки» с «волками» устроят голепад!

    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 26 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»
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    Вилли Орбан
    26 февраля в 1/4 финала Кубка Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 26 Февраля 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:45 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» нынешний сезон проводят неровно. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «РБ Лейпциг» на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах.

    РБ Лейпциг — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» не сумели одолеть «Хайденхайм» (2:2).

    До того команда не смогла переиграть «Аугсбург» (0:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Санкт-Паули» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Антонио Нуса — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 38 мячей в 23 поединках Бундеслиги.

    Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Быки» намерены пободаться за Кубок Германии.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках элитного дивизиона. Ныне они находятся на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Вольфсбург» на 4 зачетных балла отстает от 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 23 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Волки» подписали мировую с «Бохумом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). А вот поединок с «Байером» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.

    Состояние команды: «Волки» достаточно крепки, но стабильностью не блещут. Команда не проигрывала в пяти своих последних матчах.

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    При этом «Вольфсбург» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Волки» забили 46 мячей в 23 поединках немецкого чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три стержневых игрока не помогут «волкам» в этой встрече.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Волки» почти три месяца назад уже обуздали «быков» (5:1).

    Статистика для ставок

    • «Вольфсбург» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Волки» в среднем забивают 2 мяча за матч

    • «РБ Лейпциг» не проигрывал в 4 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «РБ Лейпциг» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно не собираются лишь обороняться, к тому же в нынешнем сезоне уже громили «быков».

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат номинальные хозяева.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.10

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