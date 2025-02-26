РБ Лейпциг
Вольфсбург
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» нынешний сезон проводят неровно. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «РБ Лейпциг» на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах.
РБ Лейпциг — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» не сумели одолеть «Хайденхайм» (2:2).
До того команда не смогла переиграть «Аугсбург» (0:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Санкт-Паули» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Антонио Нуса — травмированы.
Состояние команды: «Быки» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 38 мячей в 23 поединках Бундеслиги.
Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Быки» намерены пободаться за Кубок Германии.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках элитного дивизиона. Ныне они находятся на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Вольфсбург» на 4 зачетных балла отстает от 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 23 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Волки» подписали мировую с «Бохумом» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). А вот поединок с «Байером» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.
Состояние команды: «Волки» достаточно крепки, но стабильностью не блещут. Команда не проигрывала в пяти своих последних матчах.
При этом «Вольфсбург» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Волки» забили 46 мячей в 23 поединках немецкого чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три стержневых игрока не помогут «волкам» в этой встрече.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Волки» почти три месяца назад уже обуздали «быков» (5:1).
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Волки» в среднем забивают 2 мяча за матч
- «РБ Лейпциг» не проигрывал в 4 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
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Прогноз: «РБ Лейпциг» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать.
Номинальные гости явно не собираются лишь обороняться, к тому же в нынешнем сезоне уже громили «быков».
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат номинальные хозяева.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.10