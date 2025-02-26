26 февраля в 1/4 финала Кубка Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» нынешний сезон проводят неровно. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «РБ Лейпциг» на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» не сумели одолеть «Хайденхайм» (2:2).

До того команда не смогла переиграть «Аугсбург» (0:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Санкт-Паули» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Антонио Нуса — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 38 мячей в 23 поединках Бундеслиги.

Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Быки» намерены пободаться за Кубок Германии.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках элитного дивизиона. Ныне они находятся на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вольфсбург» на 4 зачетных балла отстает от 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 23 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Волки» подписали мировую с «Бохумом» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:1). А вот поединок с «Байером» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Максимилиан Арнольд, Камиль Грабара, Лукас Нмеча — травмированы.

Состояние команды: «Волки» достаточно крепки, но стабильностью не блещут. Команда не проигрывала в пяти своих последних матчах.

При этом «Вольфсбург» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Волки» забили 46 мячей в 23 поединках немецкого чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три стержневых игрока не помогут «волкам» в этой встрече.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Волки» почти три месяца назад уже обуздали «быков» (5:1).

Статистика для ставок

«Вольфсбург» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Волки» в среднем забивают 2 мяча за матч

«РБ Лейпциг» не проигрывал в 4 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «РБ Лейпциг» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости явно не собираются лишь обороняться, к тому же в нынешнем сезоне уже громили «быков».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержат номинальные хозяева.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.10