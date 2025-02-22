22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» в текущем сезоне борется за выживание. Команде будет трудно улучшить ситуацию.

На данный момент «Валенсия» занимает 18-е место в таблице Примеры. Клуб набрал 23 очка в 24-х встречах. У «Валенсии» 5 побед, 8 ничьих и 11 поражений.

Последние матчи: В текущем месяце «Валенсия» показывает хорошие результаты. В четырех февральских матчах команда потерпела лишь одно поражение.

Ранее «Валенсия» в Примере одержала три домашние победы кряду. Были обыграны «Реал Сосьедад» (1:0), «Сельта» (2:1) и «Леганес» (2:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: У «Валенсии» сложный период. Но февральские результаты заставили болельщиков поверить в то, что «летучим мышам» по силам не вылететь в Сегунду.

В предстоящем домашнем матче «Валенсии» будет сложно рассчитывать на положительный результат. В первом круге подопечные Диего Симеоне добились разгромной победы со счетом 3:0. У «Атлетико» отличились Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» в чемпионате Испании находится на 3-й строчке. Мадридцы набрали 50 очков в 24-х встречах.

У «Атлетико» 14 побед, 8 ничьих и два поражения. Разница мячей составляет 39-16.

Последние матчи: В феврале «Атлетико» одержал две победы и дважды сыграл вничью. С 4 февраля «матрасники» не могут выиграть.

До этого «Атлетико» в двух матчах Ла Лиги разделил очки с «Реалом» и «Сельтой». Обе встречи закончились вничью 1:1.

Состояние команды: «Атлетико» в нынешнем сезоне борется за золото в Примере. От лидирующих «Реала» и «Барселоны» подопечные Диего Симеоне отстают на одно очко.

В Ла Лиге «Атлетико» не проигрывает с 18 января. Тогда мадридский клуб в гостях уступил «Леганесу» со счетом 0:1.

Букмекеры считают фаворитом «Атлетико». Команда, которая борется за чемпионство, должна обыгрывать одного из аутсайдеров Ла Лиги. Скорее всего, коллектив Диего Симеоне не допустит осечку и уверенно завоюет три очка.

В целом, «Атлетико» удачно играет в гостях. В последних 10 выездных матчах у «матрасников» 8 побед, одна ничья и одно поражение.

Статистика для ставок

Ранее «Валенсия» в Примере одержала три домашние победы кряду

«Атлетико» не может выиграть с 4 февраля

В последних 10 выездных матчах у «Атлетико» 8 побед, одна ничья и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Атлетико» на правах фаворита будет доминировать. Наверняка мадридцы захотят играть первым номером.

«Валенсии» не хватает стабильности. Скорее всего, у хозяев возникнут проблемы с реализацией голевых моментов.

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящем матче команды преуспеют в атаке и на двоих забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20