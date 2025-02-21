21 февраля в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Лестер» и «Брентфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» занимают предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ, продолжая бороться за выживание в АПЛ. «Лестер» набрал 17 очков за 25 туров.

Команда также одна из худших в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 9 баллов из 39-и возможных. «Лестер» занимает по этому показателю 18-е место в АПЛ.

Последние матчи: В прошлом поединке «лисы» проиграли «Арсеналу» со счетом 0:2, пропустив оба гола в концовке 2-го тайма. До этого команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Кубке Англии.

В последних 6-и поединках во всех турнирах «Лестер» обыграл только «Тоттенхэм» (2:1) и 5 раз проиграл. За этот период «лисы» также уступили «Эвертону» (0:4), «Фулхэму» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Иссахаку Фатаву, Натаниэль Опоку, Рикарду Перейра и Хэрри Суттар (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лестер» продолжают отчаянную борьбу за выживание в Премьер-лиге. «Лисы» отстают от спасительной 17-й позиции лишь на 2 балла — шансы есть.

У «Лестера» есть нападающий, который из года в год выдает отличный результат. 38-летний Джейми Варди забил 7 голов и сделал 3 ассиста, являясь лучшим бомбардиром команды.

«Брентфорд»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в АПЛ. После 25-и туров «Брентфорд» занимает 11-е место с 34 очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 9 баллов.

При этом, команда вполне может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета на 17 баллов. К слову, в гостях «Брентфорд» набрал только 11 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ команда обыграла «Вест Хэм» на чужом поле со счетом 1:0, забив единственный гол уже на 4-й минуте. До этого «Брентфорд» проиграл «Тоттенхэму» (0:2).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2). За этот период «Брентфорд» сумел забить 5 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Джошуа Да Силва, Густаво Нунес, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тиаго.

Состояние команды: «Брентфорд» проводит довольно неплохой сезон, прочно закрепившись в середине таблицы. При этом, команда довольно часто набирает очки, но на еврокубку вряд-ли будет претендовать.

К тому же, нападающий «Брентфорда» Бриан Мбемо занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25-и матчах Премьер-лиги.

Статистика для ставок

«Лестер» проиграл 3 последних матча, забив за этот период всего 1 гол

В последних 6-и встречах в АПЛ «Брентфорд» проиграл 2 раза

В послендих 3-х очных противостояниях команды дважды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 1.97, победа «Лестера» — 3.50, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

Прогноз: «Брентфорд» вполне способен забить много голов. К тому же, «Лестер» проводит далеко не самый лучший сезон.

Ставка: Индивидуальный тотал «Брентфорда» 2 больше за 2.40.

Прогноз: «Брентфорд» победит. «Лестер» — одна из худших команд в лиге по игре на своем поле.

Ставка: Победа «Брентфорда» за 1.97.