Лестер
Брентфорд
«Лестер»
Турнирное положение: «Лисы» занимают предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ, продолжая бороться за выживание в АПЛ. «Лестер» набрал 17 очков за 25 туров.
Команда также одна из худших в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 9 баллов из 39-и возможных. «Лестер» занимает по этому показателю 18-е место в АПЛ.
Лестер — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке «лисы» проиграли «Арсеналу» со счетом 0:2, пропустив оба гола в концовке 2-го тайма. До этого команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2) в Кубке Англии.
В последних 6-и поединках во всех турнирах «Лестер» обыграл только «Тоттенхэм» (2:1) и 5 раз проиграл. За этот период «лисы» также уступили «Эвертону» (0:4), «Фулхэму» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:2).
Не сыграют: Иссахаку Фатаву, Натаниэль Опоку, Рикарду Перейра и Хэрри Суттар (у всех — травмы).
Состояние команды: «Лестер» продолжают отчаянную борьбу за выживание в Премьер-лиге. «Лисы» отстают от спасительной 17-й позиции лишь на 2 балла — шансы есть.
У «Лестера» есть нападающий, который из года в год выдает отличный результат. 38-летний Джейми Варди забил 7 голов и сделал 3 ассиста, являясь лучшим бомбардиром команды.
«Брентфорд»
Турнирное положение: Команда является крепким середняком в АПЛ. После 25-и туров «Брентфорд» занимает 11-е место с 34 очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 9 баллов.
При этом, команда вполне может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета на 17 баллов. К слову, в гостях «Брентфорд» набрал только 11 очков из 36-и возможных.
Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ команда обыграла «Вест Хэм» на чужом поле со счетом 1:0, забив единственный гол уже на 4-й минуте. До этого «Брентфорд» проиграл «Тоттенхэму» (0:2).
В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2). За этот период «Брентфорд» сумел забить 5 голов при 7-и пропущенных.
Не сыграют: Джошуа Да Силва, Густаво Нунес, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тиаго.
Состояние команды: «Брентфорд» проводит довольно неплохой сезон, прочно закрепившись в середине таблицы. При этом, команда довольно часто набирает очки, но на еврокубку вряд-ли будет претендовать.
К тому же, нападающий «Брентфорда» Бриан Мбемо занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25-и матчах Премьер-лиги.
Статистика для ставок
- «Лестер» проиграл 3 последних матча, забив за этот период всего 1 гол
- В последних 6-и встречах в АПЛ «Брентфорд» проиграл 2 раза
- В послендих 3-х очных противостояниях команды дважды играли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 1.97, победа «Лестера» — 3.50, ничья — за 3.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.
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Прогноз: «Брентфорд» вполне способен забить много голов. К тому же, «Лестер» проводит далеко не самый лучший сезон.
Ставка: Индивидуальный тотал «Брентфорда» 2 больше за 2.40.
Прогноз: «Брентфорд» победит. «Лестер» — одна из худших команд в лиге по игре на своем поле.
Ставка: Победа «Брентфорда» за 1.97.