16 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Майнц». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. На текущий момент она расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» на 4 пункта отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 43 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Со счетом 2:1 был обыгран «Копенгаген».

А вот до того команда минимально уступила «Фрайбургу». При этом поединок с «Боруссией» Д также завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хайденхайм» забил 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Никлас Дорш– травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайм» только-только прервал четырехматчевый пораженческий сериал. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Матчи с «Майнцом» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Хайденхайм» победил 2 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Последняя виктория окрылила, да и отступать банально уже некуда.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Майнц» не столь ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь успешно. «Карнавальники» подписали сухую мировую с «Аугсбургом».

До того команда проиграла уступила «Вердеру» (0:1). Зато поединок со «Штутгартом» принес победный результат (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.

Состояние команды: «Карнавальники» проводят неудачный отрезок. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.

При этом «Майнц» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки лишь минимальное.

«Карнавальники» все никак не наладят реализацию. Да и «Хайденхайм» команда еще ни разу в истории не обыгрывала.

Безусловно, номинальные гости намерены вернуться на забивной путь. Да и соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

Статистика для ставок

«Карнавальники» не забивали в 2 своих последних поединках

«Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Хайденхайм» еще ни разу не проигрывал «Майнцу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и явно активно понесутся в атаку.

«Майнц» имеет более качественный подбор исполнителей, да и оборона «Хайденхайма» ошибается чересчур часто.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50