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    Удачная гастроль «Майнца»?

    «Хайденхайм» — «Майнц». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Майнц»
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    Арминдо Зиб
    16 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Майнц». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Февраля 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 21:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. На текущий момент она расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хайденхайм» на 4 пункта отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 43 пропущенных.

    Хайденхайм — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Со счетом 2:1 был обыгран «Копенгаген».

    А вот до того команда минимально уступила «Фрайбургу». При этом поединок с «Боруссией» Д также завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Хайденхайм» забил 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Никлас Дорш– травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хайденхайм» только-только прервал четырехматчевый пораженческий сериал. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Матчи с «Майнцом» для команды традиционно складываются успешно. В трех очных поединках «Хайденхайм» победил 2 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Последняя виктория окрылила, да и отступать банально уже некуда.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Майнц» не столь ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь успешно. «Карнавальники» подписали сухую мировую с «Аугсбургом».

    До того команда проиграла уступила «Вердеру» (0:1). Зато поединок со «Штутгартом» принес победный результат (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.

    Состояние команды: «Карнавальники» проводят неудачный отрезок. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Майнц» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки лишь минимальное.

    «Карнавальники» все никак не наладят реализацию. Да и «Хайденхайм» команда еще ни разу в истории не обыгрывала.

    Безусловно, номинальные гости намерены вернуться на забивной путь. Да и соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

    Статистика для ставок

    • «Карнавальники» не забивали в 2 своих последних поединках

    • «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Хайденхайм» еще ни разу не проигрывал «Майнцу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.98.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и явно активно понесутся в атаку.

    «Майнц» имеет более качественный подбор исполнителей, да и оборона «Хайденхайма» ошибается чересчур часто.

    Ставка: Победа «Майнца» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Хайденхайм» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Майнца»?
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