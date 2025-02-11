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    Выберутся ли «бараны» из опасной зоны?

    «Дерби Каунти» — «Оксфорд Юнайтед». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 11 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Оксфорд Юнайтед»
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    «Дерби Каунти»
    11 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби Каунти» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Оксфорд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Февраля 2025 года

    Дерби Каунти

  • Дерби
    •  Дерби Каунти 22:45 Оксфорд Юнайтед

    Оксфорд Юнайтед

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Дерби Каунти»

    Турнирное положение: «Бараны» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда расположилась на 22 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дерби Каунти» отстает от спасительной 21 позиции лишь на один балл. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 42 пропущенных в свои ворота.

    Дерби Каунти — Оксфорд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Бараны» не дали себя обыграть «Норвичу» (1:1).

    А вот до того команда минимально уступила «Шеффилд Юнайтед». При этом поединок с «Кардиффом» также завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Дерби Каунти» забил всего 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кори Блэкетт-Тэйлор, Дайян Браун, Кёртис Нельсон, Кейн Уилсон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бараны» не побеждают еще с конца декабря. Да и до последней ничьей команда уступила 4 раза кряду.

    Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Дерби Каунти» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Бараны» намерены выбраться из опасной зоны.

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Юс» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Оксфорд Юнайтед» относительно неплохо атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз в 31 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Юс» минимально уступили «Бёрнли».

    До того команда расписала мировую с «Бристоль Сити». А вот тяжелый поединок со «Сток Сити» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Юс» проводят относительно продуктивный отрезок. Вот только команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 9 зачетных баллов.

    «Юс» ныне заметно прибавляют в плане игры и результатов. Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Оксфорд Юнайтед» стратегически вполне устроит и ничейный результат.

    Статистика для ставок

    • «Оксфорд Юнайтед» не побеждает 3 матча кряду

    • «Дерби Каунти» не может выиграть уже полтора месяца

    • «Юс» уже полтора года не обыгрывают «баранов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дерби Каунти» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Фактор своего поля и повышенная мотивация выбраться из зоны вылета станут главными слагаемыми победы «баранов».

    «Дерби Каунти» имеет некоторые сложности в плане реализации, так что явно постарается их устранить как можно скорее.

    Ставка: Победа «Дерби Каунти» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Дерби Каунти» — «Оксфорд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.02.2025. Прогнозы на футбол. Выберутся ли «бараны» из опасной зоны?
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