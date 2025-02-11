Дерби Каунти
Оксфорд Юнайтед
«Дерби Каунти»
Турнирное положение: «Бараны» сражаются за выживание в Чемпионшипе. На текущий момент команда расположилась на 22 месте турнирной таблицы.
При этом «Дерби Каунти» отстает от спасительной 21 позиции лишь на один балл. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 42 пропущенных в свои ворота.
Дерби Каунти — Оксфорд Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Бараны» не дали себя обыграть «Норвичу» (1:1).
А вот до того команда минимально уступила «Шеффилд Юнайтед». При этом поединок с «Кардиффом» также завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Дерби Каунти» забил всего 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кори Блэкетт-Тэйлор, Дайян Браун, Кёртис Нельсон, Кейн Уилсон — травмированы.
Состояние команды: «Бараны» не побеждают еще с конца декабря. Да и до последней ничьей команда уступила 4 раза кряду.
Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Дерби Каунти» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Бараны» намерены выбраться из опасной зоны.
«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Юс» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Оксфорд Юнайтед» относительно неплохо атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз в 31 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Юс» минимально уступили «Бёрнли».
До того команда расписала мировую с «Бристоль Сити». А вот тяжелый поединок со «Сток Сити» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Юс» проводят относительно продуктивный отрезок. Вот только команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 9 зачетных баллов.
«Юс» ныне заметно прибавляют в плане игры и результатов. Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Оксфорд Юнайтед» стратегически вполне устроит и ничейный результат.
Статистика для ставок
- «Оксфорд Юнайтед» не побеждает 3 матча кряду
- «Дерби Каунти» не может выиграть уже полтора месяца
- «Юс» уже полтора года не обыгрывают «баранов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дерби Каунти» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
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Прогноз: Фактор своего поля и повышенная мотивация выбраться из зоны вылета станут главными слагаемыми победы «баранов».
«Дерби Каунти» имеет некоторые сложности в плане реализации, так что явно постарается их устранить как можно скорее.
Ставка: Победа «Дерби Каунти» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00