Осер
Тулуза
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после 20-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции и все еще борется за выживание.
«Осер» набрал 23 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также восемь пунктов зону вылета — 17-18-е места.
Осер — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей встрече в рамках 20-го тура клуб на чужом поле в результативной игре потерпел поражение от «Монако» (2:4).
Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах набрал один балл, когда сыграл вничью с «Сент-Этьеном» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Зоссу, Дануа, Буаи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и четырех ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива и его не лучших шансах на победу, пусть даже и на своем поле, хотя не стоит забывать, что соперник примерно соответствует его уровню.
Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» после 20-ти туров национального чемпионата Франции также находится в середине турнирной таблицы.
«Тулуза» набрала 26 очков и занимает 11-ю позицию с отставанием в семь баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в восемь очков от зоны плей-офф за право сыграть в элите.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Генгаму» со счетом 0:2.
Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив в своих стенах сумел взять один балл, сыграв вничью с идущей в зоне еврокубков «Ниццой» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Сидибе и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что это говорит о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на победу, и средние перспективы — на ничью, особенно на чужом поле, хотя соперник выступает еще хуже.
Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Осер» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из шести последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, победа «Осера» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Тулуза» победит за 2.35.