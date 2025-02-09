9 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Тулуза». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 20-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции и все еще борется за выживание.

«Осер» набрал 23 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также восемь пунктов зону вылета — 17-18-е места.

Последние матчи: в своей предыдущей встрече в рамках 20-го тура клуб на чужом поле в результативной игре потерпел поражение от «Монако» (2:4).

Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах набрал один балл, когда сыграл вничью с «Сент-Этьеном» с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Зоссу, Дануа, Буаи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и четырех ничьих.

Это говорит о плохой форме коллектива и его не лучших шансах на победу, пусть даже и на своем поле, хотя не стоит забывать, что соперник примерно соответствует его уровню.

Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 20-ти туров национального чемпионата Франции также находится в середине турнирной таблицы.

«Тулуза» набрала 26 очков и занимает 11-ю позицию с отставанием в семь баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в восемь очков от зоны плей-офф за право сыграть в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Генгаму» со счетом 0:2.

Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив в своих стенах сумел взять один балл, сыграв вничью с идущей в зоне еврокубков «Ниццой» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Сидибе и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что это говорит о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на победу, и средние перспективы — на ничью, особенно на чужом поле, хотя соперник выступает еще хуже.

Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Осер» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов

в трех из шести последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, победа «Осера» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Тулуза» победит за 2.35.