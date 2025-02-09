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    «Осер» — «Тулуза». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига 1, 9 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Тулуза»
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    Хамед Траоре
    9 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Тулуза». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Февраля 2025 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 19:15 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» после 20-ти туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции и все еще борется за выживание.

    «Осер» набрал 23 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также восемь пунктов зону вылета — 17-18-е места.

    Осер — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей встрече в рамках 20-го тура клуб на чужом поле в результативной игре потерпел поражение от «Монако» (2:4).

    Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах набрал один балл, когда сыграл вничью с «Сент-Этьеном» с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Зоссу, Дануа, Буаи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и четырех ничьих.

    Это говорит о плохой форме коллектива и его не лучших шансах на победу, пусть даже и на своем поле, хотя не стоит забывать, что соперник примерно соответствует его уровню.

    Хамед Траоре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» после 20-ти туров национального чемпионата Франции также находится в середине турнирной таблицы.

    «Тулуза» набрала 26 очков и занимает 11-ю позицию с отставанием в семь баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в восемь очков от зоны плей-офф за право сыграть в элите.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Генгаму» со счетом 0:2.

    Перед этим в 19-м туре французского чемпионата коллектив в своих стенах сумел взять один балл, сыграв вничью с идущей в зоне еврокубков «Ниццой» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Сидибе и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что это говорит о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы на победу, и средние перспективы — на ничью, особенно на чужом поле, хотя соперник выступает еще хуже.

    Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Осер» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из шести последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.40, победа «Осера» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Тулуза» победит за 2.35.

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