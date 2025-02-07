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    «Ростов» — «Зенит». Команда Валерия Карпина попытается удивить «сине-бело-голубых». На что лучше сделать ставку 7 февраля? Ответ — в прогнозе на матч группового этапа Зимнего кубка РПЛ с коэффициентом 2.08

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Зенит»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
    В рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ (Группа В) «Ростов» сыграет против «Зенита». Поединок пройдет 7 февраля и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 07 Февраля 2025 года

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  • Франция. Лига 2
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    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда Валерия Карпина успела провести на групповом этапе Зимнего кубка РПЛ только 1 матч и не сумела набрать очков. На сей раз «Ростов» встретится с «Зенитом».

    В чемпионате России команда занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе после 18-и туров. «Ростов» продолжает подготовку ко второй части нынешнего сезона.

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    Последние матчи: В 1-м матче Зимнего кубка РПЛ команда проиграла ЦСКА со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 75-й минуте. До этого «Ростов» разгромил «Согдиану» (3:0).

    Всего на зимних сборах команда провела 3 матча и дважды победила. За этот период «Ростов» также обыграл «Родину» со счетом 3:2, совершив камбэк с 0:2 во втором тайме.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Подопечные Валерия Карпина ведут активную подготовку ко 2-й части сезона, «Ростов» рассчитывает закрепиться в топ-10 чемпионата.

    Стоит отметить, что команду в ближайшее время может покинуть один из лидеров Данил Глебов, который является ключевым игроком в схеме Карпина. Это точно ударит по «Ростову».

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» продолжают выступать на Зимнем кубке РПЛ в рамках подготовки ко 2-й части сезона. К тому же, «Зенит» начал свой путь на турнире с очень сложной победы.

    В РПЛ у команды Сергея Семака также не все так просто. «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе после 18-и туров, конкурируя с «Краснодаром» за лидерство.

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  • 04/02/2025

    • Последние матчи: В прошлом поединке Зимнего кубка РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти (2:2, 4:1 по пен.). До этого «сине-бело-голубые» исключительно проигрывали.

    До Зимнего кубка РПЛ «Зенит» провел 2 контрольных матча и оба проиграл. За этот период команда уступила «Ноа» (1:2) и московскому «Динамо» (1:3), провалив 2-й тайм.

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    Состояние команды: «Зенит» в контрольных матчах экспериментирует. Семак пытается встроить в схему игры Луиса Энрике. К тому же, команда сейчас находится под нагрузками, поэтому высокого уровня игры ждать не стоит.

    В последних 5-и очных встречах «Зенит» ни разу не проигрывал «Ростову», но за этот период команды дважды сыграли вничью. В прошедшем поединке «сине-бело-голубые» разгромили подопечных Валерия Карпина со счетом 5:0.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл первый матч Зимнего кубка РПЛ

    • «Зенит» не может победить на протяжении 3-х последних товарищеских матчей

    • В последних 2-х очных противостояниях «Зенит» непременно обыгрывал «Ростов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.55, победа «Ростова» — 5.70, ничья — за 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Одна из команд не сможет поразить ворота соперника.

    Ставка: Обе забьют — нет за 2.08.

    Прогноз: «Зенит» и «Ростов» не смогут сыграть результативно. Команды сейчас находятся под нагрузками.

    Ставка: Тотал 3 меньше за 1.80.

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    «Ростов» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ростов» доставить проблемы питерцам?
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